Пелоси в эфире CNN: некоторые пропалестинские протестующие связаны с Россией.

В воскресном эфире CNN бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что некоторые пропалестинские протестующие связаны с Россией. Она также призвала ФБР расследовать действия протестующих, причастных к прогрессивному движению, оказывающему давление на администрацию Байдена, которая поддерживает Израиль, с целью поддержать прекращение огня в секторе Газа.

Пелоси рассказала, что регулярно наблюдает протесты напротив своего дома, и согласилась с тем, что некоторые протесты спонтанные и искренние, их участники искренне выражают свое мнение, но некоторые связаны с Россией. По ее словам, она говорит об этом после долгого наблюдения за Россией.

“Для них призыв к прекращению огня — это послание Путина. Это напрямую связано с Путиным,” — сказала Пелоси в эфире CNN.

На вопрос ведущей уточнить, считает ли она активистов “российской рассадой, Пелоси ответила: “Семена или рассада. Я думаю, что какое-то финансирование должно быть исследовано. И я хочу попросить ФБР расследовать это».

Слова Пелоси вызвали яростную реакцию среди активистов и антивоенных протестующих, которые ссылались на значительную долю демократов, поддерживающих призывы к прекращению огня в Газе и согласных с тем, что Израиль совершает геноцид против палестинского народа.