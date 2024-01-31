Маск сообщил об успешном вживлении чипа в человеческий мозг

На днях в своей сети X (бывший Twitter) Илон Маск написал, что его компания Neuralink успешно вживила беспроводной чип в мозг человека.

“Первый человек получил имплантат от @Neuralink вчера и хорошо поправляется.

Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов.”

В мае прошлого года американские власти выдали Neuralink лицензию на испытание чипа на людях, которые должны продлиться шесть лет. Neuralink заявляет, что чип в мозге человека поможет в борьбе с физическими проблемами и с психическими расстройствами, т.к. будет служить связующим звеном между мозгом человека и компьютером.

Маск объявил, что это творение будет называться «Телепатия», и его будут устанавливать людям с парализованными конечностями.

Согласно Neuralink, чип с 1024 датчиками, тончайшими нитями-электродами, вживляется в контролирующую намерения осуществить движение область мозга. Он улавливает импульсы, испускаемые нейронами, и передает их на внешнее устройство, которое их расшифровывает и распознает, какое движение хочет совершить человек.