Чиновники Минобороны Украины обвиняются в попытке украсть $40 млн на поставках снарядов 

Бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны Украины, менеджерам компании «Львовский арсенал» и представителю иностранной компании в субботу был объявлено о подозрении в попытке хищения на закупке снарядов около 40 млн долларов (1,5 млрд гривен). Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

СБУ не называет фамилии пяти фигурантов дела, их подозревают по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Один из фигурантов дела был задержан при попытке выехать за пределы Украины, вопрос о мерах пресечения для других подозреваемых пока решается.

По данным следствия, в августе 2022 года, то есть уже когда шла война, чиновники заключили с «Львовским арсеналом» контракт на закупку партии артиллерийских снарядов.

“После получения денег менеджмент компании перечислил часть средств на баланс иностранной компании, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах,” – говорится в сообщении СБУ.