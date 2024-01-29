Серия новых постов в Х (бывший Twitter) с призывами к отделению Техаса от США, похоже, спровоцировала волну слухов в российских СМИ и соцсетях.



Этот ажиотаж можно объяснить непониманием реальной ситуации в Техасе, незнанием американских законов, либо желанием отдельных авторов выдать желаемое за действительное.

Что сейчас происходит в Техасе?

В Техасе и других южных штатах продолжается кризис, связанный с миграцией. США столкнулись с беспрецедентной волной мигрантов, прибывающих через южную границу.



Миллионы человек, нелегально пересекающих границу США с Мексикой, создают нагрузку на федеральные службы, приграничные районы и даже такие мегаполисы как Нью-Йорк, не справляющиеся с размещением массово прибывающих людей.

Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот установил колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы помешать мигрантам нелегально пересекать границу.

В понедельник 22 января Верховный суд США постановил, что федеральное правительство имеет право снять эти проволочные заграждения, так как вопросы иммиграции находятся в компетенции федерального правительства, а не властей штатов.

После вынесения решения суда губернатор Эббот заявил, что, несмотря на запрет, Национальная гвардия Техаса продолжит устанавливать колючую проволоку на границе. Губернаторы-республиканцы из 25 штатов поддержали позицию Эббота.

Ранее Эббот подписал жесткий иммиграционный закон: помимо прочего, позволяющий полиции арестовывать незаконно пересекающих границу людей. Закон, вступающий в силу в марте, оспаривают в суде.

Защита границы и миграция — чувствительные вопросы, которые могут стать одними из важных факторов для кандидатов на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Кто высказывается за отделение?

Многие пользователи X (бывший Twitter), якобы выступающие за отделение Техаса от США, используют анонимные учетные записи. В них распространяются посты правого толка. Трудно сказать, стоят ли за ними настоящие люди.

В прошлом Россия как тайно, так и открыто поддерживала маргинальные сепаратистские инициативы в Соединенных Штатах.

В 2022 году американские прокуроры утверждали, что человек, связанный с российскими спецслужбами, обеспечивал финансирование и консультации для калифорнийского сецессионистского движения (его лидер одно время жил в Екатеринбурге).

Существуют ли настоящие техасские сецессионисты?

Движение за отделение Техаса в той или иной форме существует с 1990-х годов. Сецессия — давний, но не самый популярный вопрос в штате.

В прошлом году Техасское националистическое движение (Texas Nationalist Movement), выступающее за независимость «нации Техаса», собрало подписи, чтобы включить вопрос об отделении в бюллетень для голосования на республиканских праймериз.

Однако Республиканская партия штата тогда отклонила петицию, заявив, что большинство подписей — недействительны (действительными признали всего 8,3 тысяч рукописных подписей; население Техаса — около 30 млн человек).



Может ли Техас отделиться, как утверждают некоторые российские СМИ?

Правового механизма для выхода из состава США не существует.



Даже если бы сторонникам независимости Техаса удалось добиться включения вопроса об отделении в избирательный бюллетень, референдум о выходе из состава США был бы незаконным.

В 1869 году, после Гражданской войны, Верховный суд США постановил, что штаты не имеют права в одностороннем порядке выходить из состава Союза.

Мэттью Купфер, VOA