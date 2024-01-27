В Украине погиб калифорниец, воевавший в Международном легионе

В августе 2023 года Томас Грэй отправился в Украину, где присоединился к сплоченной и высококвалифицированной команде Международного легиона Украины. Он сражался отважно за свободу и демократию до своей преждевременной смерти, отмечают его украинские побратимы.

По словам портала Dignity Memorial, сообщившего о гибели американца, “во всех своих начинаниях Томас брал инициативу стать лидером и наставником”. В юном возрасте он стал помощником инструктора по тхэквондо в своей школе боевых искусств, преподавал гольф молодым людям в кантри-клубе “Армия и флот”; занимал множество руководящих должностей в “Бойскаутах”, в том числе был старшим руководителем патруля; преподавал оказание первой помощи своим военным товарищам и другим людям; помогал товарищам-ветеранам ориентироваться в жизни и бюрократии ветеранской администрации; “вел за собой людей во время спасательных действий на поле боя”, отмечает портал.

В конце октября 2023 г. Харрис был ранен в правую руку и получил осколок гранаты в левый бок во время ожесточенного боя с российскими войсками, рассказал его отец Ричард Б. Харрис, полковник морской пехоты в отставке.

Выздоровев, Харрис погиб в автокатастрофе 24 ноября, когда возвращался на линию фронта. Ему было 33 года.

У Томаса остались мать и отец, Сюзанн C. и Ричард B. Харрис в городке Маклин, штат Вирджиния.

По свидетельствам близких, мужчина любил учиться и был гордым морским пехотинцем. Его самое главное желание было испытать жизнь во всей ее полноте. Томас был непоколебимым воином, защитником и другом для всех, кто его знал. Он являлся ветераном войны в Афганистане.

Церемония прощания состоялась в четверг, 18 января 2024 года, в Мэри Фьюнерал Хоум в Арлингтоне с 16:00 до 19:00.

Панихида прошла в пятницу, 19 января, в церкви Святого Дунстана в Маклине. После церемонии был организован прием в клубе Рыцарей Колумба в Арлингтоне.

Вместо цветов семья просила сделать пожертвования в ряд благотворительных организаций.

Жертвователи действуют на благо работы Фонда Дэйва Томаса по усыновлению, чтобы привлечь внимание к насущной потребности в усыновлении детей и поддержке расширения программы “Чудные дети Уэнди”. По этой программе Фонд нашел постоянные дома для более чем 13 000 детей. Каждое пожертвование несет вклад в жизнь ребенка, ожидающего усыновления.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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