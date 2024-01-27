Южную Калифорнию поразил новый поворот в почтовой афере

В посте одного из пользователей социальной сети Reddit из калифорнийского округа Ориндж появилась информация: «Мой муж получил по почте 4 ожерелья. Все это супер дешевое барахло без выставленного счета за покупку. 3 ожерелья прислали за последние 2 дня, первое мы получили 2 недели назад. Есть какие-нибудь идеи на этот счет?»

Пользовательница добавляет: «Все отслеживаемые USPS посылки отправлены из другого штата, но мы находимся в Калифорнии». Естественно, автор поста, как она сама заявляет, не заказывала ни одно из ожерелий, и ни с одного из их счетов не были сняты средства.

В других постах пользователи также писали, что они также получили нежелательные предметы “роскоши”, которые не заказывали.

Один пользователь сети высказался: «Я получил две дешевые подделки AirPods. Они стоили около 7 долларов. Позвонил в Amazon, и они приняли это к сведению и просто сказали мне оставить их себе».

Еще один пользователь сообщил что это, похоже, новый вид на мошенничество в электронной коммерции с «брашингом», используется для повышения рейтинга продавца путём отправки поддельных заказов. Брашинг стал массовым в 2020 году, когда ничего не подозревающие люди получали семена, которые они никогда не заказывали по почте.

Федеральная торговая комиссия объяснила, что такое было в постах от 2020 года:

«Это когда кто-то присылает вам что-то непопулярное, чтобы оставить товару отличный отзыв от твоего имени. Раздражает, не так ли? Это может означать, что мошенники создали учетную запись на ваше имя или завладели вашей учетной записью на сайтах онлайн-торговли. Или даже создали новые учетные записи (возможно, их много) на другие имена, привязанные к вашему адресу.»

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship