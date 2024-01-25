Apple выплатила в России штраф на 1,2 млрд рублей

IT-корпорация была вынуждена выплатить в РФ штраф в размере 1,2 млд по антимонопольному делу за то, что она навязывала разработчикам приложений для iOS свою платежную систему Apple Pay и не разрешала использовать другие. Новость была опубликована в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы РФ.

В июле 2022 года российская антимонопольная служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Как сообщает ФАС, Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

За что Apple оштрафовали на сумму 1 177 988 700 рублей (почти 13,3 млн долларов) 19 января 2024 года Apple оплатила штраф, их получение подтверждено ФАС.

Известно, что Apple пыталась оспорить в суде возбуждение антимонопольного дела, но московский арбитражный суд признал решения ФАС законными.

Напомним, что Apple ушла из России почти сразу после начала войны в Украине, компания приостановила продажи всех своих продуктов в марте 2022 года, тем не менее, продукция Apple продолжает попадать в Россию по параллельному импорту – российский президент подписал закон, разрешающий ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship