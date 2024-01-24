Бывший генеральный прокурор Украины, Юрий Луценко, заявил в эфире телеканала “Прямой”, что с начала российско-украинского конфликта Вооруженные Силы Украины (ВСУ) потеряли около 500 тыс. военнослужащих, убитых и раненых. Луценко подчеркнул, что раскрывая подобные данные, украинским властям удастся мотивировать граждан на службу, вытащив их из “зоны комфорта”.

Другими словами, он призвал сообщить реальные цифры потерь, чтобы поддержать мобилизацию и преодолеть уклонение от службы:

«Я считаю, что власти должны назвать число погибших украинцев. Я знаю, как они этого не хотят, и я знаю, как это трудно будет принять. Но по-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно. – Тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте. Это убитые и тяжелораненые. Нужно людям сказать правду, я уверен, что украинцы заслужили знать правду», — сказал Луценко.

Официальные лица Украины не предоставляют данных о потерях ВСУ в рамках текущего военного конфликта. Оценки военных аналитиков, которые ссылаются на информацию американских чиновников, утверждают, что погибли не менее 70 тыс. украинских военных, а до 120 тыс. получили ранения.

Напомним, что в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении военного командования и Генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек, но окончательного решения на тот момент не приняли.

Ранее официальный Киев сообщил, что в ходе войны против Украины Россия потеряла 376030 военнослужащих.