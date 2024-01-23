17 января 2024 года полицейские города Розвилл, Калифорния, сообщили о задержании молодой женщины по подозрению в краже кружек Stanley на сумму в $2500.

Как сообщается, наряд стражей порядка был вызван в розничный магазин на Стэнфорд-Ранч-Роуд, где продавцы заметили клиентку, покинувшую место торговли с тележкой, полной кружек Stanley, не оплатив за покупку. Торговцы пытались остановить подозреваемую у двери ее машины, но та отказалась от диалога и быстро уехала с места преступления.

В это же время полицейский патруль заметил быстро движущийся автомобиль, пытающийся выехать на шоссе 65, и остановил нарушительницу. В итоге, 23-летняя женщина из Большого Сакраменто была арестована по подозрению в крупной краже.

При осмотре машины правоохранителям удалось обнаружить 65 бутылок с водой и кружек компании Stanley на сумму около 2500 долларов. Полицейское управление Роузвилла поделилось изображением кружек, которые они нашли в машине подозреваемой. Ранее сообщалось о растущей популярности этих товаров в магазинах США, в некоторых местах их стоимость достигала $300 за популярный тамблер.

“Хотя Stanley Quenchers сейчас в моде, мы настоятельно не советуем прибегать к преступлениям ради удовлетворения своих привычек пить воду,” – написали полицейские Розвилл на своей Facebook страничке.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship