Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки 

Молодой губернатор Флориды, 45-летний республиканец Рон Десантис заявил в соцсети X, что прекращает свою президентскую кампанию, а также пообещал поддержать кандидатуру Дональда Трампа.

Десантис считался ключевым конкурентом Трампа на предстоящих праймериз Республиканской партии, он также чрезвычайно популярен среди жителей своего штата. Однако его поражение на кокусах в Айове в прошлый понедельник на 30 процентных пунктов поставило под сомнение его дальнейшую борьбу. В воскресенье он дал свой ответ, признав, что нет смысла продолжать борьбу без “ясного пути к победе”.

“Сегодня я приостанавливаю свою кампанию,” — заявил ДеСантис на видео. “Трамп превосходит нынешнего действующего президента Джо Байдена. Это ясно. Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканской партии и выполню это обещание. Он получит мою поддержку, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет.”

Теперь главным оппонентом Трампа среди республиканцев станет бывший постпред США при ООН Никки Хейли.