Зеленский: Москва угнетает украинцев на территории России и нарушает их права и свободы

В документе отмечается, что Москва угнетает украинцев и нарушает их права и свободы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности проживающих в России украинцев.

Указ опубликован на его официальном сайте.

В документ, названном «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», говорится о необходимости восстановить и сохранить историческую память об украинцах в России.

В документе отмечается, что Москва на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, «направленные на уничтожение национальной идентичности» и «угнетение» украинцев, нарушение их прав и свобод.

В тексте часть российских регионов названа исторически населённой украинцами. В этом контексте упоминается о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.