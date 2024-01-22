Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в заседаниях Совета Безопасности ООН по Украине и Ближнему Востоку.

Официальные источники сообщают, что самолет делегации преодолел расстояние от столицы РФ до Америки по северному пути почти за 13 часов, облетев “недружественные страны”, к коим в РФ причислили большую часть европейских государств, а также сами США.

Журналисты, сопровождающие российского министра иностранных дел, смогли получить однократную журналистскую визу типа I, действительную до апреля, которая не подразумевает ограничения передвижения в сорок километров (25 миль). В сентябре прошлого года для посещения сессии Генеральной Ассамблеи ООН журналистам выдали визу типа C2, которая означала, что для представителей прессы действовало ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка, что делало невозможным их выезд, например, в Вашингтон, округ Колумбия.

Визит Лаврова с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship