Вертолет ВМС США упал в Тихий океан недалеко от Сан-Диего во время плановых учений в четверг, 11 января. Место крушения находилось в Коронадо, напротив залива из Сан-Диего. Все 6 членов экипажа выжили.

Экипаж принадлежал 41-й морской ударной эскадрильи вертолетов, базирующейся на авиабазе ВМС Северный остров на полуострове Коронадо.

В заявлении официального представителя ВВС Тихоокеанского флота Бет Тич говорится, что вертолет MH-60R Seahawk разбился в водах залива Сан-Диего вскоре после 18:40.

“В связи с характером тренировок на месте находился спасательный катер,” — говорится в заявлении. Членов экипажа быстро доставили на берег для медицинского осмотра. Два пилота и четыре члена экипажа прошли обследование и были отпущены в хорошем состоянии 12 января.

Согласно заявлению, мобильная водолазно-спасательная рота с мобильным отрядом по обезвреживанию взрывоопасных предметов № 3 вытащила корпус вертолета с глубины 15 футов воды около полудня субботы, на что потребовалось около 10 часов. Утечки топлива не обнаружено.

Причина крушения расследуется ВМФ.

Согласно сайту ВМФ США, MH-60R Seahawk — основной вертолет ВМФ для противолодочной борьбы, но он может выполнять широкий спектр задач, включая разведывательные и поисково-спасательные операции.