Русскоязычный инженер проводит бесплатные семинары по созданию цифровых микросхем

14 января 2024 года прошла встреча любителей и профессионалов компьютерной инженерии в самом сердце Кремниевой долины, на площадке клуба хакеров Hacker Dojo в Маунтин-Вью. В ходе мероприятия русскоязычный инженер Юрий Панчул из Саннивейла рассказал о том, как изменился процесс создания цифровых микросхем за последние три десятка лет и как можно научиться создавать платы в домашних условиях.

Встреча, которую организовал в прошлое воскресенье в клубе хакеров Hacker Dojo русско-украинский инженер Юрий Панчул, пошла не по плану. Юрий принес 50 плат изменяющейся логики (FPGA), которыми занимается во время, свободное от основной работы – проектирования микросхем в телефонах Самсунг. Его первоначальный план был в том, чтобы участники встречи поработали с платами, но вместо этого они заслушались рассказами Юрия про образовательные программы в России, Украине и Средней Азии, и через три с половиной часа их начали вытеснять из комнаты посетители следующего семинара.

На встречу с Юрием пришло более 30 технарей, студентов, основателей стартапов и инженеров ведущих компаний, таких как Intel, Apple, Google, AMD, NVidia. Одним из задающих вопросы оказался ветеран NASA, который делал прямую трансляцию с марсоходов. Оказалось, что методы обучения инженеров-электронщиков, которые Юрий отрабатывал с более чем 20 университетами из стран бывшего СССР – актуальны и для Америки. Что неудивительно – Юрий интервьюирует проектировщиков микросхем на работу уже много лет и знает, каких знаний и умений часто не хватает студентам.

После встречи несколько участников захотели принять участие в открытых проектах Юрия по созданию примеров для будущих создателей смартфонов, сетевых устройств, аппаратных ускорителей искусственного интеллекта.

“Уча – учимся” – главный девиз этой деятельности. Юрий назначил следующую встречу тоже в Hacker Dojo, где на этот раз не будет презентаций, а будет распределение проектов, работа с моделированием схем и платами для их реализации.

Новая встреча назначена на воскресенье, 21 января, c 14.00 до 17.00,и пройдет по адресу 855 Maude Ave, Mountain View.

Если вы хотите присоединиться, то можете ознакомиться с презентацией с предыдущей встречи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship