Граждане России, Украины и Молдовы обвинены в киберпреступности

19 человек из разных стран обвинены в преступлении в области киберпреступности на торговой площадке xDedic, включая выходцев из Украины и Молдовы.

Прокурор Роджер Б. Хэндберг сообщил о завершении расследования по делу о международной киберпреступной деятельности на торговой площадке xDedic. Согласно судебным документам, это был нелегальный веб-сайт в Даркнете, где продавались ворованные логины и пароли для доступа к серверам со всего мира, а также личные данные людей. Преступники использовали их для различных противозаконных действий, включая налоговые мошенничества и атаки с использованием программ-вымогателей.

Администраторы xDedic обеспечивали высокий уровень безопасности, управляя площадкой в глобальной сети и используя криптовалюту для маскировки местоположения серверов и личности администраторов, продавцов и покупателей. Всего на xDedic было продано более семисот тысяч скомпрометированных серверов, включая сто пятьдесят тысяч в США и восемь тысяч во Флориде.

Потерпевшими от деятельности площадки стали организации разных стран и отраслей, включая государственные учреждения, больницы, службы экстренной помощи, колл-центры, транспортные компании и юридические фирмы.

В январе 2019 года прокуратура Тампы во Флориде, добилась закрытия xDedic, арестовав доменные имена и ликвидировав инфраструктуру веб-сайта.

Прокуратура США провела расследование и предъявила обвинения администраторам площадки, продавцам серверов и покупателям. Среди обвиняемых – Александр Хабасеску из Кишинева, Молдова, который был ведущим разработчиком и техническим консультантом площадки; Павел Харманский из Киева, Украина, размещавший рекламу на сайте, выплачивал деньги администраторам и обслуживал покупателей. Хабасеску был арестован на Испанских Канарских островах в 2022 году и экстрадирован в Штаты, как и Харманский, которого арестовали в аэропорту Майами пять лет назад. В результате расследования было предъявлено обвинение более, чем трем десяткам лиц, включая не только администраторов и продавцов сайта, но и тех, кто использовал украденные серверы для противозаконной деятельности.

Нигерийский гражданин Аллен Левинсон был активным покупателем на площадке. Он использовал информацию, полученную с этих серверов, для подачи сотен фальшивых налоговых деклараций в правительство США, запросив более шестидесяти миллионов долларов фальшивых налоговых возвратов. Левинсон был арестован в Великобритании 4 года назад, ему было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Обвинения выдвинуты также в отношении 29-летнему Дарию Панкову (Россия), Глеба Иванова-Толпинцева, которые подозреваются в компьютерном мошенничестве.

Помимо вышеуказанных лиц, нелегальной деятельностью на площадке xDedic занимались Олафеми Одедейи (42 года, Великобритания) и Олувасейи Шодипе (41 год, Великобритания). Они обвинены в мошенническом сговоре при работе с электронными средствами платежа и кражи личных данных. Оба находятся в ожидании экстрадиции из Великобритании.

На площадке xDedic было выставлено на продажу более тридцати пяти тысяч скомпрометированных серверов, расположенных по всему миру, за счет чего мошенникам удалось незаконно заработать более 350 тысяч долларов.

Представители правоохранительных органов призывают организации и частных лиц использовать сильные пароли, проводить регулярное обновление программного обеспечения и использовать двухфакторную аутентификацию.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship