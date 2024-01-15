Согласно предварительным результатам голосования, которые были опубликованы ABC News, за Трампа проголосовали 52% избирателей, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на кокусах в штате Айова.



Его победа была спрогнозирована всеми ведущими американскими телеканалами, а также агентством Associated Press на основании первых результатов голосования.



Согласно предварительным результатам голосования, которые были опубликованы ABC News, за Трампа проголосовали 52% избирателей.



Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис, его поддержали 20% республиканцев.



За бывшего губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли отдали голоса 19% избирателей, сообщает ABC News.



Судьба второго места, однако, может измениться, поскольку подсчет голосов продолжается.



Бизнесмен Вивек Рамасвами оказался на четвертом месте с менее чем 10% голосов.