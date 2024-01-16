Популярный украинский производитель замороженных полуфабрикатов Галя Балувана теперь имеет свой магазин в Филадельфии, Пенсильвания. Еще один магазин планируется открыть в Чикаго уже в феврале.

Жители и гости Филадельфии теперь могут купить замороженные вареники с различными начинками; пельмени, сырники, блины, деруны, куриные котлеты, голубцы и много всего другого.

Сооснователь сети Владимир Матвейчук рассказал украинскому Forbes, что в планах открыть 100 магазинов по всей Америке.

Свой бизнес Матвейчук начал в 2018 году с небольшого магазина в Луцке. В Украине компания работает под брендом Галя Балувана, а за рубежом она известна как MultiCook. Сейчас у сети 700 магазинов, более 80 торговых точек работают в 15 странах.