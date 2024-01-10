Последний пакет помощи Украины был выделен 27 декабря 2023 года, помощь может поступать в течение нескольких недель, без одобрения Конгресса денег больше не дадут. В конце прошлого года Конгресс также не смог принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму 61 млрд долларов.

В последний пакет помощи на 250 млн долларов вошли боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

“Но после этого, без дополнительного финансирования, у нас нет никакого другого волшебного кошелька, который мы могли бы использовать для поддержки Украины,” – сказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби не встрече с журналистами.

По его словам, 27 декабря был выделен последний пакет, на который в бюджете были средства.

“Нам нужно принять закон о дополнительном финансировании, чтобы мы могли предоставить новую помощь Украине в области безопасности,” – сказал Кирби.

Вероятно, что продвижение нового закона, направленного на выделение помощи Украине, будет опять заблокировано в 2024 году контролирующими нижнюю палату республиканцами, т.к. они настаивают, что выделение помощи Киеву должно произойти одновременно с усилением борьбы с нелегальной иммиграцией через южные границы США, а тут пока согласия с демократами нет.

Между тем, поступает все больше доказательств масштабного исчезновения американского вооружения, поставляемого Пентагоном ВСУ.