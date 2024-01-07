Всем привет, на связи «Славянский Сакраменто», русскоязычное СМИ в Калифорнии. Героиней сегодняшней истории является Александра, иммигрантка из России, которая прибыла в США в поисках политического убежища.

На территорию США она с супругом попала через границу на юге Калифорнии, они использовали приложение CBP One. Дата перехода была назначена на 1 сентября. Естественно, у самой девушки фактически не возникло проблем с переходом, однако её супруг был задержан – до сих пор он находится в луизианском детеншене.

После создания анкеты в приложении CBP One на вынесение решения ушло два месяца. Сама Александра из российского Ставрополя. А её супруг из города Каспийск, Дагестан. Они были вынуждены покинуть страну из-за того, что мужчина является оппозиционером и с 2017 года выражал своё мнение против нынешней власти.

Супругу Александры пришлось пережить преследования со стороны российских властей, в том числе отдела по борьбе с экстремизмом. В мае 2023 года произошёл очередной инцидент, после которого пара окончательно поняла, что оставаться в стране попросту опасно для жизни.

Побег был стремительным: покинуть страну они решили через маленький аэропорт в городе Минеральные Воды, т.к. в Москве бы их непременно задержали сотрудники ФСБ. Это решение себя оправдало.

Сперва они, как и большинство беженцев, прилетели в Мексику, где решили воспользоваться единственным на данный момент легальным методом записаться на встречу с пограничниками через CBP One. Они не нарушали закон, однако всё равно попали в ситуацию, при которой Александра с мужем уже на протяжении 4 месяцев находятся порознь. Супруги даже проходят по разным судебным кейсам.

Изначально Александра решила покинуть Россию из-за супруга. Она знает, что власти могут использовать любые способы давления и в первую очередь страдают родственники. К матери мужа уже приходили сотрудники полиции, чтобы взять показания, поэтому Александра боялась, что последствия могут затронуть и её.

У пары получилось выехать в Азербайджан, но на территории страны они могли находиться лишь 90 дней в качестве туристов. Для легализации и получения возможности там жить, необходимо сделать инвестиции в экономику страны. Из-за этого они решили перебраться в Грузию, но на границе им по непонятным причинам им отказали во въезде.

Помимо этого супруги пробовали получить визы в разные страны, включая визы талантов в Великобританию. Им пришло несколько отказов. В страны ЕС попасть было почти невозможно, по крайней мере, легально. В итоге было принято решение отправиться в Мексику и попытаться запросить политическое убежище в США. Уже оттуда переход в Штаты был запланирован на 8 часов вечера, на границу они прибыли на пару часов раньше.

Разделили пару почти сразу, это была очень стрессовая ситуация. Их поручителем является дядя Александры, который живёт во Флориде. Тем не менее супруга девушки решили отправить в Луизиану, как и многих других беженцев в те дни.

Мужчина находится во временном заключении почти 4 месяца и неизвестно, сколько его ещё там продержат. Он уже прошёл “интервью на страх” (так иммигранты называют одно из интервью, когда пограничники пытаются выяснить, действительно ли просителю убежища страшно и опасно возвращаться в страну гражданства), но результат удалось получить только спустя полтора месяца. Дата суда до сих пор не назначена. Офицеры говорят, что дело в очень высокой нагрузке и плохой коммуникации.

Пара подаёт жалобы и лишь несколько дней назад стало известно, что суд будет проходить по месту жительства поручителя, но Александра подозревает, что его еще могут перенести по месту нахождения детеншена.

Если мужа решат отправить обратно на родину, то ситуация усугубиться. Александра предвидит плохой сценарий: ее супруга с большой вероятностью сразу задержат сотрудники ФСБ, поэтому они будут бороться и делать все возможное, чтобы защитить себя и свою свободу.

Отдельно стоит поговорить о разнице судов, когда находишься в детеншене и на свободе. На протяжении трёх недель супруг Александры не мог получить доступ к юридической библиотеке, чтобы разобраться в ситуации. Очень тяжело таким образом готовиться к кейсу, особенно если на свободе нет близкого родственника, который мог бы коммуницировать с адвокатом.

Александра убеждена, что человека не должны лишать доступа к юридической информации, это грубое нарушение прав. И в Луизиане подобное происходит повсеместно. Соответственно, это не одно и то же: проходить суд на свободе, когда есть возможность общаться с адвокатом и готовить документы, и ждать суда в заключении без возможности на что-либо повлиять.

После освобождения супруга Александра намеревается остаться во Флориде, где у неё есть родственники, друзья и хоть какая-то поддержка.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship