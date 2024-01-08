В Калифорнии требуют запретить Библию в школьных библиотеках

Критики предлагают запретить еще одну книгу к размещению в школьных библиотеках из-за явного сексуального содержания. Речь идет – кто бы мог подумать? – о Библии. Об этом пишет редколлегия издания The Fresno Bee.

Фонд свободы от религии, национальная некоммерческая организация с 40 000 участников, включая 5000 в Калифорнии, отправила письмо в школьный округ Чино-Вэлли в округе Сан-Бернардино, Калифорния, запрашивая удаление Библии из школьных библиотек из-за более чем 100 явных сексуальных отсылок, которые могут быть расценены как непристойные или оскорбительные.

Среди отсылок, указанных в письме, особенно был выделен отрывок из Старого Завета – книги Иезекииля. В нем используется символический язык для описания Иерусалима как проститутки, отдавшейся на волю вторгающихся народов: «Она востребовала своих возлюбленных, у которых члены как у ослов и похоть как у жеребцов».

Взрослые могут понять символику, но семиклассник? Молодой читатель может воспринять это буквально. И в этом суть претензии фонда свободы от религии.

Удаление книги не является решением для обеспечения безопасности детей. Лучше всего вовлечение взрослых, помогающих молодежи понимать то, что они читают — родителей, учителей, библиотекарей. Но пока что любой, кто находит в школьной библиотеке в Южной Калифорнии книгу, вызывающую возмущение, может запросить у Чино-Вэлли, чтобы ее пропустили через комиссию. Школьный совет округа утвердил эту процедуру в ноябре.

Вскоре “местный житель… попросил систему школ убрать Библию из читальных залов и классов после объявления новой политики”, говорится в новостном сообщении фонда. Группа заявила, что поддерживает гражданина и «попросила округ либо убрать книгу на основании критерия «сексуально непристойных материалов», установленного им, либо отменить политику вообще. Школьные работники не могут запрещать только некоторые «сексуально непристойные» книги, разрешая другие, такие как Библия. (В своем сообщении фонд специально не писал слово Библия с заглавной буквы).

Президент школьного совета Чино-Вэлли в Сан-Бернардино, евангельская христианка Соня Шоу с некоторых пор советует принять политику, требующую от учителей уведомлять родителей, когда ученики проявляют признаки трансгендерности или говорят о ней.

Тогда генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подал иск против Чино-Вэлли, чтобы отменить эту политику. Судья вынес запретительный приказ, чтобы предотвратить вступление в силу политики во время рассмотрения дела.

Округ Чино-Вэлли является одним из нескольких консервативных уголков Калифорнии, где жители выступают за уведомления родителей или пытаются ограничить доступ учеников к книгам, которые были запрещены рецензентами.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship