Президент выступил с речью об угрозах, стоящих перед американской демократией, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил о необходимости американцам ответить самим себе на самый важный вопрос: остается ли демократия священной для Америки? Глава государства сказал об этом в выступлении в Велли-Фордж в пятницу днем.

Велли-Фордж, находящийся в Пенсильвании, был военным лагерем Континентальной армии, возглавляемой Джорджем Вашингтоном во время войны за Независимость США. Армия оставалась в этом лагере полгода, с декабря 1777 по июнь 1778 года.

«Это не риторический, академический или гипотетический вопрос. Вопрос о том, остается ли демократия неприкосновенной для Америки, является самым насущным вопросом нашего времени, – заявил Байден, – Именно об этом идет речь на выборах 2024 года».

Президент напомнил события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Конгресс.

«В то время даже республиканские конгрессмены и комментаторы [прореспубликанского телеканала] Fox News публично и в частном порядке осуждали эту атаку. И как сказал один республиканский сенатор, поведение Трампа было постыдным и унизительным для страны, – отметил Байден. – Но теперь, по прошествии времени, политика, страх, деньги – все это оказало влияние. И [люди], знающие правду о Трампе и событиях 6 января, отказались от правды и отказались от нашей демократии. Они сделали свой выбор. Теперь остальным из нас – демократам, независимым, части республиканцев – предстоит сделать свой выбор».

Байден заявил, что он «знает свой» выбор и выразил уверенность в том, что американцы тоже сделают выбор.

«Толпа, которая атаковала Капитолий 6 января, размахивая плакатами с Трампом и флагами Конфедерации, пронеслась мимо портрета Джорджа Вашингтона [в Капитолии], и это не заставило их задуматься – хотя должно было. Художник, который написал портрет, запечатлел этот момент, потому что это, по его словам, был “один из высших моральных уроков, когда-либо данных миру”», – сказал Байден.

Он напомнил, что в тот момент «Джордж Вашингтон был на пике своей власти, только что победив самую могущественную империю на Земле [Британскую империю]. Он мог удерживать эту власть столько, сколько хотел. Но это не была та Америка, за которую боролись он и американские войска здесь в Вэлли-Фордж».

«Американские лидеры не удерживают власть безжалостно. Наши лидеры возвращают власть народу – добровольно. Вы выполняете свой долг. Вы служите своей стране. И наша страна достойна вашей службы. Мы не идеальны, но мы открыты всему – хорошему ли, плохому ли, с правдой о том, кто мы есть. Вот, что делают великие нации, и мы великая нация – величайшая из наций. Такую Америку я вижу в нашем будущем», – подчеркнул Байден.

Президент заявил, что Соединенные Штаты «продолжают идти вперед», говоря «о возможностях, а не о кровопролитии» и «беря судьбу в свои руки».

«Мы не верим, что Америка терпит неудачу. Мы знаем, что Америка побеждает. Это и есть американский патриотизм», – добавил президент.