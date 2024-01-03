Американский зять хочет восстановить разрушенный в Одессе дом тещи

В стремлении помочь украинской теще Джефф Роулин из Индианы организовал сбор средств на GoFundMe.

Он пишет, что “хочет восстановить дом своей тещи в Одессе, который был разрушен и сожжен российской ракетой. В нем жили шестеро: моя теща, невестка и четверо детей (3 девочки и 1 маленький мальчик).”

Кроме этого Джефф Роулин пишет, что они с женой, пока дом не построен, хотят привезти родственников в США по программе U4U, в январе хотят купить билеты.

Когда будет достаточно безопасно, строительство дома начнет брат жены, который находится в Украине и не может уехать.

Американский зять пишет, что родственники жены “никогда не были в Соединенных Штатах Америки, это будет их первая поездка к нам, и они надеются, что им удастся немного расслабиться от стресса, полученного во время войны.”

“Я, моя жена и девять внуков очень хотим, чтобы моя свекровь жила как можно дольше… Любое пожертвование будет ценным. Своими пожертвованиями вы поможете нам спасти их жизни и построить будущее для этих четверых детей”.