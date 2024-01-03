Семья с ребенком-аутистом, бежавшая из России, просит о помощи

Сбор на GoFundMe для российской семьи ведут их американские друзья. Бет Нобел, организовавшая сбор, пишет, что, “их друзья Дима и Нелли, которых мы знаем уже 20 лет, были вынуждены бежать из России, когда началась война на Украине, вместе с их тремя детьми, один из которых страдает тяжелым аутизмом.”

Дмитрий Беляков – международный фотожурналист, в России “его заклеймила его как «врага» администрации Путина. Это поставило его под угрозу ареста”.

Семья прибыла в США в поисках политического убежища, сейчас они находятся в Вермонте, “испытывают трудности с поиском работы и жильем”.

Американские друзья очень хотят помочь семье Дмитрия, поэтому начали сбор средств на GoFundMe.