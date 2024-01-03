В Калифорнии иммигранты без документов смогут получать медицинскую страховку 

С 1 января 2024 года новый закон в Калифорнии позволит взрослым от 26 до 49 лет иметь право на полный спектр услуг Medi-Cal, независимо от иммиграционного статуса. Другой важный критерий для получения страховки – доход, который не должен превышать федеральный уровень бедности, т.е. $20120 на человека. Это значит, что примерно 750 000 мигрантов без документов будут иметь страховое покрытие.

Важно понимать, что на расширенный Medi-Cal теперь имеют право взрослые в возрасте от 26 до 49 лет, а не только пожилые и дети, как было раньше.

В Калифорнии находится примерно 2 миллиона нелегалов, это самый высокий показатель по всей стране. Предполагается, что это расширение страхового покрытия будет стоить штату 2,6 миллиарда долларов.

Чтобы оформить Medi-Cal, необходимо посетить сайт California Department of Healthcare Services, найти офис в своем округе и, соответсвенно, прийти лично. Заявку можно отправить и по почте.

Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь, некоторые пояснения доступны на русском, украинском и армянском языках.