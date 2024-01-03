Светлана Бондарук из Пьюаллуп, штат Вашингтон, собирает средства на GoFundMe для молодой семьи из Украины, которая хочет “начать новую жизнь в мире и безопасности в США”.

В сообщении на GoFundMe не уточняется, из какого украинского города едет семья, но сказано следующее: “Нас трое: муж, дочь и я. 8 июня 2023 года в нашей семье произошла трагедия. Во время ракетного обстрела моего города я потеряла ногу. Врачи дали мне 1% шанс выжить. После этого я прошла курс лечения, выздоровления и получила протез.”

Светлана Бондарчук пишет, что семья приедет в США в начале 2024 года и просит сделать им рождественский подарок.

На данный момент собрано $690 из $10000.