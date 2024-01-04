Жители Массачусетса против расширения Русской баптистской церкви

Местное население Уэстфилда, штат Массачусетс, против расширения Русской Евангелической Баптистской Церкви.

В декабре прошлого года местное население старого американского городка Уэстфилд, штат Массачусетс, стало активно выступать против расширения Русской Евангелической Баптистской Церкви, расположенной по адресу 866 Норт Роад, в связи с обеспокоенностью по поводу эстетики нового здания и дорожного движения.

На прилегающей территории церковь хочет возвести двухэтажное здание площадью 6750 квадратных футов, чтобы разместить в нем классы и офисные помещения церковной воскресной школы. На сайте города есть заявка от церкви на строительство “нового религиозного/образовательного здания с соответствующими улучшениями на территории”. В плане подробно расписано, как строительство должно облагородить прилегающую местность.

Однако, не все жители рады подобному “облагораживанию”. Девятнадцатого декабря прошли публичные слушания городского совета по планированию, на которых обсуждался вопрос одобрить или отклонить заявку на расширение церкви.

Направивший заявку на строительство владелец собственности Андрей Корчевский сообщил на слушаниях, что новым зданием будут пользоваться двести школьников. Сначала здание будет использоваться неполный рабочий день, но церковь планирует перейти на постоянное использование, внося изменения по мере необходимости.

Председатель совета по планированию Уильям Кареллас сказал, что он рассматривает новое здание как нарушение жизни района. По его словам, предлагаемое здание — это “двухэтажное чудовище”.

Обеспокоенные жители выражали потенциальное недовольство, что родители детей будут парковаться и создавать трафик на тихой тупиковой улице.

Также высказывалось недовольство по поводу материала строительства. В заявке указан металл, а жители хотели бы видеть традиционные материалы.

На слушаниях в декабре решение принято не было, поэтому будет их продолжение в январе. На сайте церкви информации о расширении и статусе работ нет.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com