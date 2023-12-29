Члену городского совета Сакраменто предъявлены федеральные обвинения

Члену городского совета от округа 2 Сакраменто Шон Лолои и генеральному директору супермаркета Viva Карла Монтойя предъявлены федеральные обвинения в сговоре, препятствовании работы агентства и использовании нелегальных мигрантов на своих предприятиях. Лолои также обвиняется в фальсификации записей и мошенничестве в сфере получения помощи во время пандемии.

Лолои сдался властям 15 декабря после того, как ему были предъявлены обвинения, однако он заявил, что увольняться не собирается – он хочет отработать весь свой срок в городском совете до конца. Шон Лолои был избран в городской совет Сакраменто от округа 2 в ноябре 2020 года, срок его полномочий истекает в 2024 году.

Лолои “категорически” отрицает все обвинения и “с нетерпением ждет своего дня в суде, где можно будет услышать правду”.

Мэр Сакраменто Даррел Стейнберг публично призывал члена совета Лолои немедленно уйти в отставку.

“Сегодня я публично призываю члена совета Лолои немедленно уйти в отставку,” — говорится в заявлении Стейнберга. “Хотя член совета Лолои имеет право на надлежащую правовую процедуру в суде, обвинения в мошенничестве и воспрепятствовании, выдвинутые против него федеральным правительством, несовместимы с его дальнейшей службой на государственной должности.”

Еще одна из причин, по которой Лолои может покинуть свой пост – адрес фактического проживания. В обвинительном заключении член городского совета Сакраменто от округа 2 (северные районы города: Дель-Пасо-Хайтс, Хаггинвуд и Робла) указан как житель Гранит-Бэй, это округ 4. Постановление суда предписывает ему не отсутствовать в этом месте проживания более 24 часов без предварительного разрешения. А чтобы иметь право занимать свою должность, член совета должен продолжать проживать в своем муниципальном округе.

Также Шону Лолои предъявлены обвинения в получении незаконной выгоды от мигрантов.