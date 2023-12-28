США и Мексика пытаются снизить поток мигрантов

Представитель администрации Байдена заявил, что американскую делегацию «впечатлили» меры, которые принимает Мехико, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Представители США и Мексики встретились в Мехико, чтобы обсудить способы снижения наплыва мигрантов на общей границе двух стран.

Встреча прошла в ситуации, когда только в декабре до 10 тысяч человек в день незаконно перебирались в США.

Делегации, возглавляемые госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, вели дискуссии около двух часов.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил журналистам, что мексиканские лидеры проинформировали американскую делегацию о новых мерах, которые принимает Мехико.

Речь, в частности, идет о борьбе с контрабандистами, которые сажают мигрантов в поезда или автобусы, направляющиеся к границе.

«Нас действительно впечатлили некоторые новые меры, которые принимает Мексика, и за последние дни мы увидели довольно значительное сокращение числа пересечений», – сказал чиновник.

Лопес Обрадор заявил в социальных сетях в среду, что «были достигнуты важные соглашения», которые принесут пользу двум странам и их народам. Он не стал вдаваться в детали.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас охарактеризовал переговоры как «продуктивные».

Однодневная встреча состоялась в то время, когда число мигрантов достигло рекордного уровня.

В 2023 году более полумиллиона мигрантов, многие из которых бежали от преступности, бедности и региональных конфликтов, пересекли джунгли Дарьенского пробела, чтобы перебраться в Центральную Америку. Это вдвое больше, чем в 2022 году.