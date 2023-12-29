Страховые компании продолжают покидать Калифорнию

Второй год подряд в Калифорнии продолжается кризис страхования. Эта услуга выросла в цене из-за подорожавших авто, запчастей, частых стихийных бедствий и новых законов штата. Чиновники пытаются обезопасить владельцев полисов от неполучения страховых выплат, что влечет большие затраты для страховщиков, и страховые компании постепенно покидают Калифорнию.

Представители отрасли заявляют, что работать в Калифорнии стало слишком дорого, обвиняя в этом высокую стоимость восстановления разрушенных домов, растущий риск стихийных бедствий и увеличение расходов на покупку «перестрахования» или страхования своих убытков, которые закон штата запрещает им перекладывать на клиентов.

Дело дошло до того, что калифорнийцы начали массово жаловаться комиссару по страховым компаниям на то, что последние якобы завышают требования для получения или продления уже действующих страховок на железного коня. Страховщики требуют от своих клиентов заполнять многочисленные анкеты, делиться информацией о работодателе, высылать копии счетов за коммунальные платежи и отвечать им по обычной почте. Таким образом страховые фирмы пытаются дополнительно проверить действующих застрахованных лиц и убедиться в их платежеспособности.

Это фактически говорит о том, что в штате существует проблема со страхованием в целом и с автострахованием в частности. Нередко автовладельцы прибегают к такой уловке: регистрируют свои автомобили по адресу, например, в отдалённой от большого города местности, на котором фактически не проживают, что существенно снижает стоимость страховок.

Сами страховые компании несут значительные потери из-за подобных историй и большей ответственности, накладываемой на них законами. При этом различные источники заявляют о повышении стоимости страховок в Калифорнии до 20% по сравнению с прошлым годом. Аналогичное повышение стоит ожидать и в наступающем 2024 году.

Не стоит забывать про инфляцию, постковидный период и подорожание самих автомобилей – средняя цена подержанного автомобиля в штате составляет 30 тысяч долларов США – эти факторы в совокупности оказывают влияние на финальную стоимость страховок.

Золотой штат уже покидают страховые компании. Так, Geico закрыла свои офисы продаж в Калифорнии еще в августе 2022 года, а также больше не продает страховку по телефону клиентам из Калифорнии. Тем не менее Geico по-прежнему предлагает автострахование калифорнийцам, но уже только онлайн.

Merastar Insurance, Unitrin Auto and Home Insurance, Unitrin Direct Property and Casualty, а также Kemper Independent Insurance больше не будут продлевать договоры страхования жилья и автомобилей в Калифорнии.

Департамент страхования Калифорнии призывает всех автовладельцев в штате обращаться к ним по телефону 800-927-4357, если они считают, что в их случае имеются неправомерные действия со стороны страховых компаний.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship