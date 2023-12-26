В федеральных тюрьмах США почти нет атеистов и гуманистов 

В 2021 г в федеральных тюрьмах Америки находилось 139 002 человека, 143, или 0,1% от общего числа заключенных, из них идентифицировали себя как атеисты. Такие данные получило издание OnlySky на свой запрос в Федеральное бюро тюрем. На уровне штатов существует гораздо больше тюрем, и мы не знаем религиозной демографии этого населения.

Согласно изданию, гуманисты появились в тюрьмах тому, что в 2015 году из-за иска, поданного Американской гуманистической ассоциацией, федеральная тюремная система согласилась признать «гуманизм» вариантом религии, что дает нерелигиозным заключенным те же привилегии, которые предоставляются религиозным заключенным, например, доступ к пространству для встреч и возможность обсуждать свои убеждения с большими группами. У атеистов такой возможности нет.

Видя эти данные возникает соблазн предположить, что атеисты более моральны, чем религиозные люди, однако это не совсем так, т.к. неизвестно, почему все эти люди оказались в тюрьме.

О своей религиозной принадлежности люди сообщали сами, при этом неизвестно, сколько заключенных-атеистов или гуманистов попадают в категории «Нет предпочтений», «Другие» или «Неизвестные». Есть еще один немаловажный фактор -некоторые из них могли сказать, что они, например, «католики», потому что это вера, в которой они были воспитаны.

Отмечается, что есть преимущества в том, чтобы заявить о своей религиозности; возможно, заключенные цепляются за религиозные ярлыки, потому что верят, что их будут воспринимать как более лучших людей. С другой стороны, также возможно, что некоторым набожным верующим было настолько стыдно признать свою веру (и свое лицемерие), что они просто говорили, что они нерелигиозны, как будто это могло объяснить их преступления. Возможности проверить ответы нет.