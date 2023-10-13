Самое жаркое лето в истории. Что дальше?

Экстремальная жара и ее воздействие на население, особенно на уязвимые и бедные слои населения, выходят на передний план в городах и округах Соединенных Штатов. За последние пару лет мы стали свидетелями появления новой должности в некоторых местных органах власти: начальник отдела теплоснабжения или аналогичная должность для государственных служащих, отвечающих за повышение осведомленности общественности и проведение информационных кампаний по вопросам экстремальной жары, а также за надзор за муниципальными мерами, которые направлены на решение проблемы.

Жара уже убивает больше американцев, чем любой другой инцидент, связанный с погодой, а изменения климата делают жару все более смертоносной. Город с тропическим климатом Майами (Флорида), самый жаркий крупный город в стране Феникс (Аризона) и Лос-Анджелес, город, в котором, по прогнозам экспертов, к 2050 году будет в пять раз больше волн жары, — это три города, борющееся с жарой, рассказали о стратегиях, которые они используют для решения этой беспрецедентной задачи, на еженедельном брифинге EMS 29 сентября.

Календарное лето в Калифорнии заканчивается, жара не перестает напоминать о себе – октябрьские волны жары все еще накрывают Калифорнию, также периоды сильной жары в долгосрочной перспективе будут усиливаться.

Майами

Джейн Гилберт, которая с июня 2021 года занимает должность главный руководитель по жаре (Chief Heat Officer, CHO) в округе Майами-Дейд, штат Флорида, сказала, что усиление жарких сезонов создает необходимость в общественных действиях по борьбе с жарой, которые координируются правительствами: “Решить эту проблему может не один департамент. Экстремальная жара требует экстренного реагирования, связи, городского планирования, посадки деревьев и строительства жилья. Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку, но если вы хотите пойти далеко и оказать большое влияние, вам нужно идти вместе”.

По ее словам, работая над достижением устойчивости к теплу и энергии вместе с местными департаментами, ее офис недавно установил 1700 эффективных кондиционеров в государственном жилье в 34 муниципалитетах округах “до этого лета, потому что оно было действительно сложным”.

“Хотя за последние 15 лет у нас в среднем около семи дней в году индекс жары превышал 105F… В этом году у нас было более 50 дней с индексом жары выше 105,” – сказала Джейн Гилберт.

Она также отметила, что количество госпитализаций, связанных с жарой, резко различается среди населения округа Майами-Дейд, насчитывающего 2,6 миллиона человек, поскольку “в некоторых районах с одними почтовыми индексами количество посещений отделений неотложной помощи и госпитализаций, связанных с жарой, в четыре или пять раз превышает количество районов с другими почтовыми индексами. Самыми сильными коррелирующими факторами являются высокий уровень бедности и высокая температура поверхности земли — другими словами, городские острова тепла… больше асфальта, меньше деревьев”.

По словам Джейн Гилберт, 20% территории округа покрыто кронами деревьев, но она стремится увеличить этот показатель до 30% к 2030 году за счет сотрудничества с общественными организациями по лесонасаждению в городах.

Учитывая, что наиболее важным для распространения информации о жаре является сосредоточение внимания на районах и демографических группах, наиболее уязвимых к жаре, Гилберт добавила, что общественные организации также играют ключевую роль в размещении информации о сильной жаре — на английском, испанском и гаитянском креольском языках — в социальных сетях, традиционных средства массовой информации, радио, рекламе на автобусных остановках и лично в самих организациях.

Лос-Анджелес

С июня 2022 года главный руководитель по жаре (CHO) Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Марта Сегура сказала, что лето в ее городе становится интенсивнее и удлиняется до “сезонов жары”, которые теперь продолжаются с середины июня до середины ноября.

Хотя в Южной Калифорнии, где средняя температура жарких дней составляет чуть менее 94 градусов по Фаренгейту, в настоящее время наблюдается семь дней в году, которые превышают этот средний показатель, по прогнозам, к 2053 году это число достигнет 21 день.

“Лето перед этим было самым жарким сезоном жары за всю историю Лос-Анджелеса. У нас было 10 дней подряд необычайно сильной жары,” — сказала она, отметив, что взгляды на то, как смягчить эту жару, становятся более целостными, включая сотрудничество департаментов, включая общественное здравоохранение, декарбонизацию, городское лесонасаждение, реагирование на чрезвычайные ситуации и жилищное строительство.

По ее словам, чтобы подготовиться к будущим жарким сезонам, Лос-Анджелес обезуглероживает свою транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также здания, включая центры охлаждения, которые были наиболее важным инструментом обеспечения тепла.

Отметив, что процесс защиты людей от усиливающейся жары неотделим от процесса устранения причин, ухудшающих эту жару, Марта Сегура добавила, что город стремится к 2050 году исключить выбросы парниковых газов из всех зданий.

Марта Сегура обратила внимание на то, что заболевания и смертность, связанные с жарой, непропорционально сильно затрагивают цветные сообщества, живущие в малообеспеченных, исторически ограниченных районах, часто в домах без кондиционеров. По ее словам, ключом к смягчению воздействия сильной жары на эти уязвимые группы населения является посадка деревьев для охлаждения этих исторически недостаточно инвестируемых сообществ.

Кроме этого она рассказала о кампании Heat Ready CA, стартовавшую в июле прошлого года, как общегосударственный пример ее цели “согласовать цели по борьбе с экстремальной жарой и климатом с целями обеспечения справедливости и здоровья”, сосредоточив внимание на тех, кто наиболее уязвим к экстремальной жаре.

В мае прошлого года Лос-Анджелес запустил аналогичную кампанию в социальных сетях Heat Relief 4 LA на семи языках, а в марте 2024 года опубликует план действий по обеспечению устойчивости к жаре.

Феникс

Дэвид Гондула, главный руководитель по жаре (CHO) Финикса, штат Аризона, с октября 2021 года, сказал, что по мере того, как меры реагирования на жару становятся более комплексными, включая сотрудничество между сообществами и департаментами местных органов власти, барьером на пути этого сотрудничества становится общение.

В качестве примера этого барьера он отметил первоначальное отсутствие информации на двух языках о городских усилиях по лесонасаждению в Фениксе.

“Когда общественная организация хочет вести бизнес с городским правительством, чтобы вложить больше денег в лесонасаждение, но не вся наша информация доступна на английском и испанском языках, то гораздо сложнее вовлечь сообщество в посадку деревьев. Мы надеемся, что наши усилия сделать каждый шаг двуязычным отразятся и на остальной части нашей работы в Финиксе,” – сказал он.

Потребность в более широком охвате стала особенно важна этим летом, которое, по словам Дэвида Гондулы, “установило новый рекорд по количеству дней с температурой 110F градусов в июле после относительно мягкого июня”. Июль вошел в историю как самый жаркий месяц, когда-либо зарегистрированный в крупном городе США. Каждый день в нем температура превышала 110F градусов.

К сентябрю Феникс побил свой общий рекорд: 54 дня температура держалась на отметке 110 градусов, что выше рекорда 2020 года в 53 дня. Следовательно, “пожарные отреагировали примерно на вдвое больше звонков в службу 911, связанных с жарой, в этом месяце по сравнению с прошлыми годами, и мы видим примерно на 25% больше подтвержденных смертей, связанных с жарой, чем в прошлом году”.

Как сказал Дэвид Гондула, население, наиболее уязвимое к болезням и смерти, связанным с жарой, в Финиксе — это люди, не имеющие жилья.

“Здесь проблема жары и проблема бездомности на самом деле являются одним и тем же,” — сказал он. “В некоторые годы 40–50% смертей, связанных с жарой, происходят среди бездомных.”

“Самая эффективная пропаганда на этом фронте была из уст в уста, и чем больше она была успешна, тем больше поднимался вопрос: «Что значит иметь доступные центры охлаждения для тех, кто, возможно, не сможет оставить свои вещи, чтобы получить к ним доступ?” – продолжил он.

“У меня нет стойкого ощущения, что более широкая климатическая политика действительно помешала нашей миссии. Я не думаю, что здесь есть сильное общественное возражение против идеи, что люди страдают от жары,” – сказал Дэвид Гондула, говоря о политических разногласиях, связанные с изменением климата в национальном масштабе, непосредственная угроза жары подстегивает действия в масштабе сообщества.

“Даже самые красные шляпы, с которыми мы сталкиваемся, говорили о том, насколько прохладнее был город,” — добавил он. “Они рассказывали, как играли босиком, когда они были здесь детьми. Они чувствуют, что окружающая среда здесь изменилась настолько, что история о городском климате не кажется такой политически окрашенной, как история о глобальном климате.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com