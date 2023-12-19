В аэропорту Лос-Анджелеса появилась возможность проходить ускоренный контроль без документов

У калифорнийцев появилась возможность проходить ускоренный контроль без документов в аэропорту Лос-Анджелеса.

Южнокалифорнийская воздушная гавань, аэропорт LAX, предлагает уникальную услугу всем жителям штата: для прохода через контрольно-пропускной пункт достаточно предъявить QR-код, который отображается в приложении “DMV Wallet”.

Разработчики программного обеспечения утверждают, что подобный метод поможет сотрудникам службы безопасности аэропорта проводить необходимые проверки гораздо быстрее, нежели чем это происходит в настоящий момент.

Действительно, такая платформа на смартфонах весьма заманчива для самих пассажиров, которые не хотят томиться в длинной очереди.

К тому же, подобная инициатива весьма кстати в период рождественских праздников, когда многие американцы путешествуют активнее обычного. Использовать новшество призывают и сотрудники международного аэропорта LAX, которые с трудом справляются с пассажиропотоком на контроле перед вылетом из терминалов. Правда, мобильное приложение пока работает не во всех терминалах.

Кроме того, международный аэропорт Лос-Анджелес постоянно перегружен из-за непрекращающейся реконструкции, которая, как ожидается, будет продолжаться вплоть до начала летних Олимпийских игр в 2028 году.

Привилегия ускоренного прохода через процедуры досмотра касается только обладателей ID, которые были выданы в Калифорнии. Алгоритм действительно легкий и весьма понятен в действии: для того, чтобы воспользоваться новинкой, необходимо подойти к аппарату, сканирующему экран вашего смартфона. Система должна распознать данные и сфотографировать вас. Это необходимо для сравнения фото, которое изображено на документах.

Может возникнуть ситуация, когда система не узнаёт пассажира. В таком случае нужно обратиться к сотрудникам транспортной безопасности (TSA), которые всегда рады помочь гостям воздушной гавани.

Электронная процедура проверки авиатуристов поможет решить проблемы с контролем документов вылетающих пассажиров. Однако процедуру досмотра личного багажа пройти придется все равно – ee новая услуга не отменяет.

Для авиаработников безопасность всегда на первом месте. Поэтому, отправляясь в любой аэропорт в период затяжных праздников, стоит учесть тот факт, что там может быть очень много других путешественников. В таких случаях чаще всего рекомендуется прибывать на территории заблаговременно, чтобы исключить недопуск на рейс.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship