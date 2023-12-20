Судьи запретили Дональду Трампу бороться за пост президента в 2024 году

В штате Колорадо Верховный суд вынес решение о дисквалификации бывшего президента США Дональда Трампа как кандидата на очередных выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Судебное решение связано с ролью бывшего президента в событиях 6 января 2021 года. Именно тогда в Конгресс ворвались люди, сторонники Трампа, пытающиеся отменить официальные итоги выборов. Эти действия, как настаивает сторона обвинения штата Колорадо, были вызваны с подачи 45-го президента США.

Суд считает, что Трамп не может быть в списке кандидатов и не должен быть допущен к президентской гонке. Решение суда относится только к республиканским праймериз в штате Колорадо, который в настоящее время контролируется демократами.

История началась с того, что местные избиратели подали иск в суд низшей инстанции с требованием применить в отношении миллиардера 14 поправку Конституции страны, которая указывает на нарушение присяги на верность США со стороны бывшего президента, в связи с чем он не может быть избранным и претендовать на какие-либо госдолжности из-за подстрекательства к мятежу против страны.

“Президент подстрекал и поощрял насилие и незаконные акции, целью которых был срыв процедуры мирной передачи власти,” – сказано в вердикте суда.

При этом у известного члена Республиканской партии есть возможность опротестовать решение и подать апелляцию до 4 января 2024 года.

Подобный прецедент, когда Верховный суд какого-либо штата вынес решение о недопуске одного из претендентов к участию в выборах управленца страны, произошёл впервые в истории США.

Этот случай может положить начало подобной практики на территории других штатов Америки.