Регуляторы дали зеленый свет беспилотным такси в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе

Калифорнийская комиссия по общественным службам дала зеленый свет компаниям Cruise и Waymo для предоставления коммерческих пассажирских услуг с использованием беспилотных автомобилей в Сан-Франциско. Это означает, что эти компании теперь имеют право предлагать платные поездки пассажирам в любое время суток.

Постановление основано на ранее принятом в 2020 году решении, которое устанавливает требования для автономных транспортных компаний. Согласно этим требованиям, компании, желающие предоставлять пассажирские услуги на беспилотных автомобилях или вносить существенные изменения в свои текущие услуги, должны представить письма с рекомендациями, в которых они описывают свои планы по безопасности пассажиров. Специальная комиссия тщательно проверяет эти письма, чтобы удостовериться, что компании соответствуют требованиям безопасности, установленным в решении.

До данного разрешения, как Cruise, так и Waymo уже оказывали пассажирские услуги в Сан-Франциско, но с некоторыми ограничениями. Например, Cruise имела разрешение на предоставление платных услуг в ограниченных районах Сан-Франциско с 22:00 до 6:00 без присутствия водителя, а Waymo предоставляла услуги с водителем и без него в различных частях города в разное время.

Кроме того, Waymo имеет право перевозить пассажиров как в Лос-Анджелесе, так и в Маунтин-Вью.

Теперь, с вышеупомянутым утверждением, компании могут расширить свои услуги и начать предоставлять коммерческие пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях в Сан-Франциско в любое время суток. Это решение подчеркивает шаг вперед в использовании автономных автомобилей в пассажирской перевозке и потенциале этой технологии для обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее компании, занимающиеся разработкой беспилотных автомобилей подвергались критике ввиду создания аварийных ситуаций на дороге.