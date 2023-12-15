Безопасность в сезон зимней непогоды: ресурсы, доступные для калифорнийцев

EMS и California Black Media в сотрудничестве с Listos California Управления по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES) провели брифинг для этнических СМИ штата по вопросам безопасности в сезон зимних дождей штормов.

Пошлой зимой в Калифорнии протекло более дюжины атмосферных рек, которые оказали воздействие почти на все сообщества по всему штату, и прогнозируется вероятность развития сильного явления Эль-Ниньо в этом сезоне дождей 2023–2024 годов. Поэтому заблаговременное информирование уязвимых групп населения имеет первостепенное значение.

Этот специальный брифинг EMS 7 декабря послужит платформой как для повышения осведомленности об опасности, которую представляет этот сезон штормов, так и для предоставления наиболее уязвимым сообществам Калифорнии четких советов и информации о том, как оставаться в безопасности. Для получения дополнительной информации посетите ListosCalifornia.org.

“Подготовка к катастрофе начинается с простых, но важных действий, которые вы можете предпринять сейчас, до того, как разразятся штормы,” — сказала Диана Крофтс-Пелайо из OES. “Подпишитесь на локальные, потенциально спасающие жизни оповещения о чрезвычайных ситуациях на сайте Safelistoscalifornia.org.

Составьте план того, где вы и члены вашей семьи встретитесь, чтобы, даже если вы окажетесь в разных местах, когда произойдет кризис, вы могли воссоединиться. Подготовьте с собой дорожную сумку с необходимыми вещами, которые вы сможете быстро взять с собой, если вам придется в спешке покинуть дом. И не забывайте руководствоваться простым здравым смыслом. Например, если вы ведете машину и столкнулись с баррикадами, не объезжайте их!”

“В прошлом году было слишком много печальных историй о людях, оказавшихся в ловушке в затопленных районах,” — сказала она. Подобным же образом пешеходов может снести силой всего лишь 6 дюймов струи воды. “Оставайтесь дома во время штормов и сильных ветров. Слишком много людей пострадало из-за падения деревьев, пытающихся выгуливать своих собак при ветре со скоростью 70 миль в час.”

Если вы или кто-то из членов вашей семьи зависит от электричества для основного медицинского оборудования, обратитесь в свою энергетическую компанию, чтобы договориться об этом. Если компании необходимо отключить электроэнергию в каком-либо районе из-за риска возникновения пожара, например, из-за падения деревьев, она может сделать приоритетным сохранение подачи электроэнергии для конкретных клиентов или помочь организовать резервные источники питания.

“Не включайте генератор в помещении,” – сказал Диана Пелайо. “Эти пары смертельно опасны. И в этом отношении не полагайтесь на кухонную плиту как на источник тепла. И не забудьте проверять своих соседей и близких.”

Другие простые вещи, о которых следует позаботиться заранее, включают наличие в машине работающих фонарей и бензина.

“Отдыхайте в заснеженных горах, если вы достаточно подготовлены. И не отправляйтесь во время шторма, если ваша одежда и машина не подходят для экстремальных погодных условий, особенно если вы там не живете. Не ставьте службы экстренного реагирования в положение, когда они пытаются спасти слишком много людей одновременно,” – сказала она.

Ресурсы для обеспечения безопасности в экстремальных погодных условиях:

Listos California — это ресурс номер один, информация о безопасности при штормах доступна на 13 языках.

“Если слишком холодно, если погода слишком суровая, вы найдете информацию о приютах и общественных убежищах на случай конкретных бедствий. Использование этих ресурсов не требует удостоверения личности или каких-либо вопросов о чьем-либо иммиграционном статусе. Принятие любого вида помощи во время стихийного бедствия не учитывается с точки зрения «общественной ответственности (public charge)» при рассмотрении иммиграционных заявлений,” — сказала Диана Крофтс-Пелайо.

“Все, что нас волнует, — это чтобы калифорнийцы оставались в безопасности.”

Существует также текстовая образовательная программа по общественной безопасности, доступная на английском, испанском, хмонгском и панджаби, которую можно получить, отправив текстовое сообщение CAWINTER на номер 20202.

Бьянка Фельдкирхер, метеоролог из Западного региона Национальной метеорологической службы, рассказала о природных явлениях Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые можно предсказать на несколько месяцев, основываясь на характере тихоокеанских ветров и водных течениях, приходящих у побережья Южной Америки. Когда ветры слабые, как это было в этом году, течения поворачивают на восток, в сторону от западной части Тихого океана, и влекут реактивное течение на юг, принося с собой более суровую погоду и приводя к более умеренным температурам в северной части тихоокеанской части США.

Она также сказала, что Национальная метеорологическая служба предвидит 35%-ную вероятность исторически сильного сезона Эль-Ниньо, конкурирующего с сезонами 1997-8 и 2015-16 годов, который может продлиться до июня.

Джазмин Ортега из Департамента страхования штата представила несколько советов о том, как лучше всего ориентироваться в слишком длительном процессе подачи страховых претензий после стихийных бедствий, связанных с погодой.

По ее словам, ее офис работал над продлением льготного периода, позволяющего людям как оплачивать свои страховые счета, так и получать доступ к пособиям, если они пострадали от непогоды, включая увеличение пособий на расходы на проживание для людей, которым пришлось эвакуироваться..

Она подчеркнула, что страхование от наводнения, как и страхование от землетрясения, обычно не покрывается стандартными полисами страхования жилья в Калифорнии.

“Она есть менее чем у 2% калифорнийцев,” — сказала Джазмин Ортега.

Она рассказала, что страхование от наводнений доступно через Национальную программу страхования от наводнений, контролируемую FEMA, Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, на сайте, но вы должны иметь ее как минимум за 30 дней до того, как она вам может понадобиться. Тем, кто пытается найти страховку от пожара, она рекомендовала Калифорнийский план.

Также Джазмин Ортега предложила людям просмотреть свои полисы, чтобы узнать, нужно ли им дополнительное покрытие, напомнить себе о том, что покрывается, и самим документировать свои полисы, чтобы можно было легко получить доступ к соответствующей информации, а также сделать фотографии, чтобы задокументировать то, что они платили за страховку.

Департамент страхования готов помочь людям обработать претензии на сайте Insurance.ca.gov или по телефону 1-800 927-4357, иммиграционный статус заявителей также не интересует.

Альф Ламонт акцентировал, что Listos California всегда предварительно размещает ресурсы до события, т.е. непогоды, поэтому важно регулярно проверять их вебсайт и следить за обновлениями.

Он также выделил набор инструментов для социальных сетей (socialpresskit.com/wetwinter), созданный на основе некоторых из наиболее полезных и популярных онлайн-ресурсов, собранных по итогам прошлогодних ураганов.

По его словам, инструментарий состоит из 25 элементов, включая видео, графику и местные произведения искусства, и опубликован на десятке языков. Альф Ламонт подчеркнул, что чрезвычайно важно следить за изменениями погоды и быть в курсе предлагаемых ресурсов помощи.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.