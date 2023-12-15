Деревья и парки продлевают жизнь людей, живущих в городе

По мере роста многих наших городов деревья и зеленые насаждения часто рассматривались как не более чем стратегия благоустройства. Теперь мы знаем, что кроны деревьев и парковое пространство напрямую влияют на наше здоровье и наше выживание на Земле.

Одними из привычных образов Лос-Анджелеса, второго по величине города в Соединенных Штатах, являются пальмы и автострады. Новые исследования и реалии изменения климата привели к необходимости создания большего количества и улучшения зеленых насаждений и усилий по устранению неравенства в доступе к паркам и тени.

Исследования Школы общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали, что увеличение количества крон деревьев и доступность парков, особенно в районах с бедной зеленью, могут увеличить продолжительность жизни в округе Лос-Анджелес и значительно улучшить жизнь цветных жителей с низкими доходами.

Участники еженедельного брифинга EMS 1 декабря рассмотрели Лос-Анджелес как пример важности озеленения городов, объяснили связь между зелеными насаждениями и здоровьем человека, а также рассказали, что потребуется для реализации изменений, которые принесут пользу всему городу, в качестве примера для других городов по всей стране..

“Чем больше парков и деревьев в данном районе, тем выше ожидаемая продолжительность жизни в этом районе,” – сказал Майкл Джерретт, профессор гигиены окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и содиректор Центра решений для здорового климата, ссылаясь на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтором которого он был в июле 2023 года. Исследование показало, что доведение зеленых насаждений в округе Лос-Анджелес до среднего уровня может привести к увеличению до 908 800 лет коллективной продолжительности жизни жителей общин с ограниченными ресурсами.

Также, согласно исследованию, ожидаемая продолжительность жизни в богатом и зеленом Беверли-Хиллз составляет 90 лет, а средняя продолжительность жизни в общинах на юге Лос-Анджелеса, расположенных менее чем в 15 милях от богатого района, составляла 77 лет.

В уже «очень покрытых зеленью районах, таких как Брентвуд или части западного Лос-Анджелеса, добавление большего количества зеленых насаждений не принесет большого эффекта», добавил он, но в непропорционально меньше зеленых районах на востоке, юге и крайнем севере, где проживает две третих чернокожего и латиноамериканского населения округа Лос-Анджелес, простое расширение парков до медианного уровня округа добавит региону 164 700 лет ожидаемой продолжительности жизни, при этом чернокожие и латиноамериканцы получат 72%, или 118 000 из этих лет.

Рэйчел Маларич, первый городской лесничий города Лос-Анджелеса, сказала, что польза для здоровья от увеличения количества парков и деревьев зависит не только от посадки растений.

“Чтобы добиться этих преимуществ, нам нужны здоровые деревья, за которыми регулярно ухаживают, чтобы они могли прожить полную жизнь в тех районах, которые больше всего в них нуждаются.”

По ее словам, план управления городскими лесами имеет четыре основных направления: посадка новых деревьев, уход за существующими деревьями, сохранение этих деревьев на фоне нового строительства, а также привлечение сообществ, которые живут с этими деревьями.

“Когда мы разговариваем с членами сообщества, мы часто испытываем разочарование из-за того, что за деревьями не ухаживают,” —сказала она. “Отраслевой стандарт заключается в том, чтобы осматривать деревья и подстригать их по мере необходимости каждые пять-семь лет; текущий цикл города приближается к 18 годам, сейчас мы проводим семинары по вовлечению сообщества и опросы обратной связи как для устранения неравенства в доступе к зеленым насаждениям, так и неравенства в том, как эти пространства обслуживаются.”

“Самые устойчивые городские леса высаживаются и поддерживаются членами их собственных сообществ,” — сказал Маркос Тринидад, старший директор по лесному хозяйству TreePeople.

“Сейчас, на 50-м году своего существования, некоммерческая организация по озеленению городов переходит от полностью добровольной модели посадки, обслуживания и общественного образования к гибридной модели, которая включает в себя «развитие рабочей силы», в частности обучение молодежи, заинтересованной в экологической карьере, для работы с общественными организациями для зеленых «районов, которым больше всего нужны деревья», например, северо-восток и юго-восток Лос-Анджелеса,” – объяснил он.

Хотя компания TreePeople базируется в округе Лос-Анджелес, Маркос Тринидад заявил, что ее модель общественных инвестиций в «то, что необходимо для создания устойчивых городских лесов», а именно в посадку, уход, сохранение и образование, предназначена для распространения далеко за пределами Лос-Анджелеса: “В настоящее время мы находимся во “Внутренней Империи” и Долине Антилоп, и хотим поделиться нашим процессом с остальным миром.”

“Инвестировать в большее количество зеленых насаждений для малообеспеченных сообществ означает инвестировать в эти сообщества в качестве смотрителей этого пространства,” – сказала Бизи Чжан, менеджер проекта Земельного фонда района Лос-Анджелеса (LANLT), который с момента своего создания в 2002 году создал около 30 парков и садов на 21 акрах зеленой зоны для более чем полумиллиона жителей округа Лос-Анджелес.

“Поскольку большинство небелых сообществ имеют на 64% меньший доступ к парковым местам, чем жители белых кварталов, а сообщества с низкими доходами имеют доступ на 66% меньше, озеленение округа Лос-Анджелес лучше всего означает делать это явно с точки зрения равенства,” – объяснила она Чжан.

Наиболее важным для достижения этой справедливости является управление, ориентированное на сообщество: LANLT поддерживает парки, которые они разбивают, нанимая на неполный рабочий день управляющих из района, в котором они расположены.

“В этих сообществах мы создаем программы обучения управлению, особенно для молодежи, через нашу программу обучения в саду, которая с 2013 года работает с более чем 350 старшеклассниками на юге Лос-Анджелеса, чтобы вооружить следующее поколение навыками ухода за этими местами, которые имеют решающее значение для их здоровья. Мы всегда можем построить парки, но мы также должны обеспечить доступ к ним тех, кто больше всего пострадал от зеленого неравенства,” — добавила Бизи Чжан.

Доступ к городской зелени становится все более важным, поскольку человечество становится все более городским видом, сказал Джон Кристенсен, адъюнкт-профессор Института окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Центра инноваций Лускина и Лаборатории экологических повествовательных стратегий.

“По состоянию на 2007 год более половины из нас живет в городах, и ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет до 70%, среда обитания и наша устойчивость к изменению климата – устойчивость нашего собственного здоровья как вида – требуют, чтобы мы инвестировали в города, что означает устранение неравенства, которое сформировало нашу городскую среду. Это вопрос жизни и смерти,” – заявил он.

“В своих усилиях по устранению «зеленого» неравенства Лос-Анджелес является образцом глобальной заботы о понимании городских экосистем,” — сказал Кристенсен. “Только в Калифорнии 100 миллиардов долларов будут потрачены на зеленую инфраструктуру, озеленение городов и устойчивость к изменению климата в течение следующих нескольких лет — половина из них будет выделена федеральным правительством, а половина — штатом. Поскольку правительства во всем мире начинают принимать аналогичные меры, мы должны признать, что посадки деревьев недостаточно; нам необходимо обеспечить, чтобы сообщества, которые больше всего в них нуждаются, могли процветать вместе с ними.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.