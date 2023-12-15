Россия не стремится положить конец войне в Украине

Впервые с 2021 года Владимир Путин провёл пресс-конференцию с журналистами. Как отмечают обозреватели, проведение очередной “прямой линии” с президентом РФ свидетельствует о том, что Россия не стремится положить конец войны в Украине.

14 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция Путина, в ходе которой президент отвечал на вопросы журналистов, а также жителей страны. Мероприятие в онлайн режиме длилось около 4 часов.

Пресс-конференция такого рода проводилась впервые с начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

Российский президент часто шутил, отвечал со свойственной ему ухмылкой и несколько раз пытался уйти от неудобных вопросов. Он закрывал глаза на некоторые из них или брезгливо отшучиваться.

В вопросах, касающихся военного конфликта с соседями и их союзниками, выражался в своей традиционной манере, указывая на их сговор с Западом и желание заниматься «гегемонией».

“Война в Украине закончился, когда Россия добьётся своих целей, денацификации и демилитаризации Украины,” – так Путин прокомментировал военный конфликт в соседней стране.

Владимир Владимирович заявил, что в стране ежедневно регистрируется порядка 1,500 «добровольцев» и «контрактников» на военные действия против Украины, при этом он исключает проведения новой мобилизации в ближайшее время.

Дозвонились на горячую линию люди из Белгородской области, которые хотели получить комментарии президента относительно обстрелов их территорий со стороны Украины. На что у Путина не оказалось ответа, однако ему понравилось предложение дозвонившихся о создании новой особой экономической зоны в Белгороде.

В зале был вопрос на тему будущего развития оккупированных районов Украины, на что российский президент пообещал ежегодно вкладывать более 1 трлн рублей на восстановление экономики этих территорий.

В целом, жителей России в незначительной степени интересовала тема войны в Украине. Как отмечают обозреватели, атмосфера очередной “прямой линии” с президентом РФ свидетельствует о том, что Россия не стремится положить конец войны в Украине.

Что касается международного сотрудничества, то Путин отметил, что Китай для России становится всё приоритетнее с каждым годом, и он гордится товарооборотом между Москвой и Пекином, который предположительно составит 220-230 млрд долларов уже в этом году.

В этот раз американским журналистам дали возможность спросить Путина о гражданах США, которые находятся в заточении в российских тюрьмах. Валери Хопкин, представляющий New York Times выяснил, что президент готов вернуть Эвана Гершкович и Пола Уилана, если Штаты сделают предложение, устраивающее Россию.

Больше всего россиян интересовали цены на ЖКХ, которые во время войны с Украиной повышались каждые 2-3 месяца, но Путин не согласился с этим, утверждая, что какие-либо скачки в ценах на оплату «коммуналки» происходят раз в год.

Резкое повышение цен на куриные яйца в РФ (в некоторых городах их даже стали продавать поштучно) Путин объяснил “выросшим спросом и неналаженным импортом”.

Важным для зрителей оказалась тема газа, который все еще поставляется на территорию Европы через Украину. Владимир Владимирович лишь подтвердил надёжность работы с национальной компанией «Газпром» и подчеркнул то, что соседнее государство получает дивиденды от трубы, которая проходит через их страну.

Французский журналист спросил российского президента о ближайших встречах с Макроном, на что Путин достаточно резко отреагировал и пообещал встретиться с французским коллегой, если тот сам того пожелает.

Президент России обмолвился относительно новой государственной версии учебника истории, который должен стать основой всей школьной программы в РФ. Он подчеркнул, что нужно уделять больше внимания недавним событиям.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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