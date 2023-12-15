В Лос-Анджелесе протестуют против наступления на Газу

Этим зимним утром на одном из главных шоссе Лос-Анджелеса стало действительно жарко. Около 75 активистов перекрыли скоростную артерию Южной Калифорнии под номером 110 недалеко от сити холла Города ангелов.

Протестующие выкрикивали лозунги на иврите и требовали от властей США прекратить военные атаки на Сектор Газа. Подобный протест вызвал большее недоумение у проезжающих водителей, нежели чем у местной полиции, которая, в свою очередь, оперативно отреагировала на сообщение о незаконной блокировке автомобильного движения около 09:00 утра по Тихоокеанскому времени.

Порой казалось, что на активистов могут напасть застрявшие в многокилометровой пробке автомобилисты. Находившиеся на месте события журналисты слышали слова поддержки в адрес протестующих, мол все согласны с прекращением огня, но пора перестать останавливать движение!

В 10:00 все желающие остановить военное противостояние Израиля и Сектора Газа были задержаны и движение в ЛА быстро восстановилось.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship