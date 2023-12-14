Бельгийца обвиняют в незаконных закупках американских технологий для России и Китая

Американские правоохранители выдвинули два обвинительных заключения в отношении гражданина Бельгии Ханса Мария Де Гетере; 61-летний мужчина подозревается в том, что он многие годы был связан с российскими и китайскими компаниями.

Заказчики этих стран, по версии следствия, покупали секретные американские технологии у европейца. В деле говорится, что украденные западные разработки незаконно эксплуатировались для производства электронных компонентов, которые обычно применяются для обслуживания космических ракет, аппаратов беспилотного управления и в различных устройствах передачи данных.

К делу подключены стражи закона из Королевства Бельгия, которые работают с совместно с координационным юридическим представителем ФБР в столице Евросоюза.

Бельгийские следователи выдали ордер на обыск и арестовали Де Гитере вместе с его сообщниками из-за подозрения участия в глобальной схеме незаконных закупок. Обвинение гласит, что Ханс Мария Де Гитере является связующим звеном преступной схемы, организовавший контрабанду и незаконный реэкспорт последних американских разработок для заказчиков из России и Китая.

Мошенническая история берёт своё начало в 2016 году, когда Де Гитере и заказчик Эдди Йохан Купманс из штата Флорида договорились о сделках с целью незаконной контрабанды. Американец Купманс признался властям США в сговоре с гражданином Бельгии и ожидает вынесения приговора.

Также бельгийца обвиняют в незаконной закупке электронных устройств, которые измеряют вибрацию, наклон и ускорение движения конструкций в аэрокосмических и военных системах. Правоохранители узнали, что гражданин Европы и в этом случае соврал продавцу относительно страны назначения товаров.

Хансу Мария Де Гетере грозит до 30 лет лишения свободы в случае признания его виновным по всем пунктам обвинениям.