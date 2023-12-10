В России судят американца неуважительно высказавшегося о георгиевской ленте

В России будут судить человека с двойным гражданством за нецензурную лексику в его постах. Житель российской Северной столицы города Санкт-Петербурга Юрий Малев был задержан за свое критическое суждение о Великой Отечественной войне.

Мужчина является гражданином сразу двух государств – России и США.

“Малев, через социальную сеть «Одноклассники», достоверно зная, что Георгиевская лента является символом воинской доблести и славы, разместил на своём аккаунте фотоизображение Георгиевской ленты с подписью на изображении – опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань.

После чего, непосредственно перед днем празднования Дня Победы, а именно 08.05.2023, через администрируемый им вышеуказанный профиль в социальной сети «Одноклассники», разместил фотоизображение трупа с указанием «как правильно носить Георгиевскую ленточку», тем самым выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов ВОВ, в том числе К., 1937 г.р.”, – говорится в судебном деле.

Малев даже сознался в том, что он высказывался неуважительно к современному обществу.

Следственные органы приписывают петербуржцу сразу несколько обвинений. Государственные обвинители РФ называют высказывания матерщинника реабилитацией нацизма.

Известно, что русский американец проведет за решеткой все новогодние праздники, вплоть до 7 февраля 2024 года, после чего решать его судьбу будет суд.