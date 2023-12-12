Зеленский призывает сенаторов продолжить оказание Украине военной поддержки

Президент Джо Байден во вторник принимает в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. В центре внимания – продолжающаяся борьба с российской агрессией и дальнейшая поддержка Киева со стороны США.

Утром Зеленский выступил также перед сенаторами, призвав их продолжить оказание Украине военной поддержки. Президент Украины прибыл на закрытую встречу с законодателями, сопровождаемый лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и главой сенатских республиканцев Митчем Макконнеллом. Сенаторы встретили Зеленского продолжительными аплодисментами.

Председатель сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер заявил после встречи Зеленского с сенаторами, что «сегодняшняя встреча подчеркнула важность продолжения этой поддержки (Украины)».



«Почти два года президент Зеленский и украинский народ защищают свою страну от неспровоцированного и жестокого вторжения России. Я горд тем, что Соединенные Штаты лидируют в мире в деле поддержки усилий Украины по противодействию агрессии Владимира Путина, и сегодняшняя встреча подчеркнула важность продолжения этой поддержки, – отмечается в заявлении Уорнера. – Пришло время действовать. Мы должны выполнить свои обязательства и принять пакет мер безопасности до конца года».

В 16:15 Байден и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.



Напомним, что на прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение $106 млрд в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю.



Белый дом сообщил Конгрессу 4 декабря, что после конца года у правительства больше не будет средств на поставки оружия Украине.



Консерваторы заявили, что откажутся одобрить этот пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы.



Как сообщили американские СМИ, влиятельный сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил в понедельник, что достичь соглашения, вероятно, не удастся до конца этой недели.

«Я настроена все более пессимистично», – заявила журналистам сенатор Сьюзан Коллинз.



До перерыва в работе Конгресса остается всего три дня. Во вторник Джонсон заявил, что все еще ждет ответа от Белого дома.



«Они ничего не прислали в ответ», – сказал он консервативному радиоведущему Хью Хьюитту. Он также потребовал, чтобы президент принял непосредственное участие в переговорах, заявив, что это «уже давно пора сделать».



«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским и что нам нужно завершить войну», – заявил в воскресенье сенатор Джей Ди Вэнс, близкий соратник Дональда Трампа.



Президент Байден предупреждает, что при подобном развитии событий Путин может напасть на страну, входящую в состав НАТО, что создаст угрозу столкновения США и России.



«С приближением зимы мы наблюдаем усиление ракетных атак и атак беспилотников российских вооруженных сил на гражданскую инфраструктуру, – заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. – Мы ожидаем, что это будет продолжаться, особенно против энергетической инфраструктуры».



По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, недавно рассекреченные данные американской разведки показывают, что «Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы лишит Украину поддержки Запада» и в конце концов даст России преимущество, несмотря на понесенные ею потери.



«История сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы», – подчеркнул президент Байден.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что отказ от финансовой помощи Украине привел бы к ослаблению ее способности защитить себя.



Выступая на форуме Wall Street Journal, Салливан сказал, что если помощь США больше не будет поступать, то это нанесет ущерб способности Украины удерживать территорию, не говоря уже о том, чтобы отвоевывать земли, захваченные Россией.



Около 41 % американцев, опрошенных Reuters/Ipsos в прошлом месяце, поддержали поставки оружия в Украину. 32 % высказались против (остальные затруднились с ответом).