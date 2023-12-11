Зеленский в Вашингтоне: «Украина не сдалась и не сдастся»

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон с двухдневным визитом. В понедельник он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и выступил перед американской военной элитой в Университете национальной обороны (NDU), передает Русская служба «Голоса Америки».

В своей приветственной речи глава Пентагона отметил, что США гордятся своей поддержкой Украины в ее борьбе против российской агрессии, подчеркнув, что эта поддержка «остается непоколебимой».

Остин подчеркнул важность сдерживания российской агрессии для предотвращения «еще большего кровопролития и хаоса». «Америка будет в большей безопасности, если мы дадим понять потенциальным агрессорам по всему миру, что они не вправе решать, каким странам жить, а каким умирать, – заявил Остин. – Несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин все еще верит, что он сможет пережить Украину и Америку. Но он ошибается».

Министр обороны США также напомнил, что США выделили более 44 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности Украине и «вместе с президентом Зеленским и его командой» сплотили историческую коалицию из 50 союзников и партнеров, предоставивших Украине помощь в области безопасности на сумму более 37 миллиардов долларов.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что США может рассчитывать на Украину как партнера в борьбе против российской агрессии. «Украина не сдалась и не сдастся, мы знаем, что делать, – отметил президент Украины. – Путин должен потерпеть поражение. Сейчас его оружие против вас – это пропаганда и дезинформация. Но если ему предоставится шанс, он пойдет дальше».

Зеленский рассказал об успехах Украины в отражении российской агрессии, в том числе о возвращении 50% территории, захваченной Россией в начале войны. Он поблагодарил США за предоставленную помощь, которая, по словам Зеленского, помогла защитить гражданское население страны от ракетных ударов.

Украинский президент также призвал Соединенные Штаты поддержать украинских солдат боеприпасами и оборудованием. Он подчеркнул, что усиление ПВО Украины и ее возможностей в небе приведет к устранению преимущества России в воздухе.

«Америка и все свободные страны должны быть уверены в себе, в своих сильных сторонах, в своем лидерстве, чтобы диктатуры сомневались в себе… Когда свободный мир колеблется, диктатуры торжествуют, – сказал украинский президент. – Каждый из вас понимает, что значит для солдата ждать боеприпасов неделями, не зная, придет ли вообще поддержка, когда вместо того, чтобы двигаться вперед, вы просто наблюдаете, ожидая бронетехнику или оборудование, в то время как ваш враг доволен и готовится к нападению».

Во вторник Зеленский проведет встречи на Капитолийском холме и встретится в Белом доме с президентом Байденом.