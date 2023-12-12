США ввели санкции против более чем 250 лиц и бизнес-структур в связи с войной РФ против Украины

Новые меры касаются пособников Москвы в уклонении от санкций, введенных ранее, а также в производстве и экспорте энергоносителей, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США объявили во вторник о введении дополнительных санкций в отношении более чем 250 физических и юридических лиц в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.



Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент вводит санкции против более чем 100 юридических и физических лиц, в том числе в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.



Новые меры касаются тех, кто способствует уклонению от санкций и, таким образом, – «расширению возможностей России вести войну против Украины и укреплению будущего потенциала России по производству и экспорту энергоносителей».



В рамках этих действий США также внесли в санкционный список лиц, участвующих в распространении военного оборудования и боеприпасов из Северной Кореи в Россию.



Одновременно Министерство финансов объявило о введении санкций в отношении более чем 150 физических и юридических лиц, включая многочисленные сети, используемые Россией для обхода санкций, многочисленных поставщиков из третьих стран для российской военно-промышленной базы, а также ряд российских финансовых учреждений.



«Соединенные Штаты, их союзники и партнеры едины в своей неизменной поддержке Украины перед лицом неспровоцированной, неоправданной и незаконной войны, (развязанной) Россией, – подчеркивается в заявлении Блинкена. – Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для привлечения к ответственности за преступления России в Украине и тех, кто финансирует и поддерживает российскую военную машину».



Минфин сообщил, что новые меры введены против сети из четырех организаций и девяти человек, базирующихся в Китае, России, Гонконге и Пакистане, за содействие и закупку оружия и технологий китайского производства в России.



Кроме того, в отношении Турции, ОАЭ и китайских компаний были выдвинуты обвинения в поставках технологий, оборудования и материалов, детали самолетов и рентгеновские системы.

Среди китайских компаний, попавших под санкции, были коммерческие компании, занимающиеся спутниковой съемкой, которые, по мнению Минфина, поставляли снимки высокого разрешения российской ЧВК «Вагнер».



Госдепартамент также ввел ограничения против китайских компаний, которые, по его мнению, участвовали в закупке микроэлектронных компонентов для российского государственного конгломерата «Ростех», который уже находится под санкциями США.



По словам Госдепартамента, микроэлектроника использовалась для разработки систем радиоэлектронной борьбы. В рамках борьбы с сетью под санкции попали компании в России, Турции и Гонконге.



Под санкции попали три компании, разрабатывающие терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге – объект в балтийском морском порту на северо-западе России, который будет эксплуатироваться компаниями «Газпром» и «РусГазДобыча».



Санкции были введены также в отношении российских компаний – ООО «Северные технологии», АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и ООО «Газпром Линде Инжиниринг»