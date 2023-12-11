“Часто государственная власть не защищает права человека или попирает их”

В День прав человека глава Госдепартамента призвал привлекать к ответственности тех, кто их нарушает, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Выступая в воскресенье с заявлением по случаю Дня прав человека, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся достижения в деле их обеспечения, «многое еще предстоит сделать».



«Мы живем в соответствии с принципом, согласно которому все люди рождаются свободными и равными, с неотъемлемыми правами человека, – отмечается в заявлении госсекретаря. – Этот принцип… был закреплен 75 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН, принявшей Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ)».



ВДПЧ, одобренная сегодня почти всеми государствами мира, перечисляет права человека, подлежащие всеобщей защите, и устанавливает общий стандарт свобод и уважения достоинства для всех людей всех стран.



«Вспоминая первые 75 лет существования ВДПЧ, мы сознаем, чего нам удалось достичь за это время, но также понимаем, что многое еще предстоит сделать, – отметил Блинкен. – Слишком часто государственная власть не защищает или – что еще хуже – попирает права и основные свободы человека».



Как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства, аресты и неправомерные задержания журналистов и диссидентов, ограничение свободы вероисповедания и убеждений или совершение злодеяний и актов геноцида, нарушения и злоупотребления правами человека подрывают прогресс, достигнутый в борьбе за воплощение ВДПЧ в жизнь.



«Перед лицом таких действий мы должны добиваться большей защиты прав человека и призывать к ответственности всякий раз, когда мы видим нарушения прав человека и его основных свобод, – напомнил госсекретарь. – В 75-ю годовщину ВДПЧ она должна оставаться нашим маяком, поскольку мы стремимся создать мир, в котором хотим жить. Заявления (этой декларации) сегодня так же важны, как и 75 лет назад: права человека принадлежат всем и повсюду».