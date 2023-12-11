Байден и Зеленский 12 декабря обсудят оборонное сотрудничество США и Украины

Чак Шумер и Митч Макконнелл пригласили украинского президента выступить перед сенаторами утром во вторник, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Белый дом, чтобы обсудить продолжающуюся борьбу с российской агрессией и «жизненную важность» дальнейшей поддержки Киева со стороны США.



Встреча состоится 12 декабря.



В заявлении Белого дома отмечается, что Байден и Зеленский обсудят «неотложные потребности» Украины и что это обсуждение состоится произойдет в тот момент, когда Белый дом ищет возможность заключить с Конгрессом соглашение, которое обеспечит военную помощь Украине и Израилю.



«В то время, как Россия наращивает ракетные удары и удары беспилотников по Украине, лидеры обсудят неотложные потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.



Лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл пригласили украинского президента выступить во вторник утром на встрече всех сенаторов, сообщил сотрудник верхней палаты Конгресса. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также встретится с Зеленским, отмечается в заявлении его офиса.



Офис президента Украины сообщил в «Телеграме», что украинский лидер прибудет в Вашингтон в понедельник.



Ключевыми темами визита Зеленского станут вопросы оборонного сотрудничества между США и Украиной, «в частности, через совместные проекты по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий между нашими странами в ближайший год», сообщили в офисе президента Украины.