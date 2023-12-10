Госдеп награждает борцов с коррупцией в Украине, Молдове

Государственный департамент США отметил значительные реформы, направленные на преодоление коррупции в Украине. Сообщается, что агентство международного развития США тесно сотрудничает со следователями и прокурорами, борющимися с коррупцией, которые только в текущем году возбудили дела против более чем 20 высокопоставленных чиновников, включая бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, который обвиняется в получении взяток.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, награждая борцов с коррупцией в Украине, заявил, что “Украина осуществила значительные реформы, включая обязательное декларирование имущества госслужащими и расширение состава судей в Верховном антикоррупционном суде”.

“Наш интерес заключается в коренном искоренении коррупции – это не только улучшит жизнь местных сообществ, но и поможет созидать процветающих, безопасных и уважающих права человека партнеров для американского народа,” – выступая перед активистами, сказал Блинкен.

Одним из награжденных оказался правозащитник из Беларуси Станислав Ивашкевич, который проливает свет на схемы, которыми пользуется правительство Лукашенко и Путина в деле завоевания Украины.

Репортажи его организации сыграли ключевую роль в закрытии лазеек, обнаруженных в введенных санкциях, и конфискации незаконно нажитых активов российских чиновников и олигархов.

Среди активистов из пространства СНГ, была отмечена государственный защитник Вероника Михайлова-Морару, которая по словам Блинкена борется в сфере правосудия Республики Молдова.

В целом, госсекретарь США наградил 11 борцов с коррупцией из разных стран, которые были выдвинуты на награждение американскими дипломатами.