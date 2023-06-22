Сын президента Хантер Байден: неуплата налогов и владение огнестрельным оружием

На этой неделе сын Президента Хантер Байден признал себя виновным в двух обвинениях: неуплата налогов и владение огнестрельным оружием, находясь под влиянием наркотиков. Трамписты, которые только на прошлой неделе защищали Дорого Лидера от уничтожительных обвинений в краже секретных документов, завопили о двойных стандартах.

Начнём с того, что у Хантера действительно проблематичное прошлое. Прежде всего речь идёт об употреблении кокаина и алкоголя. Но это проблемы, которые в наше время лечатся, как медицинский диагноз, и которые Хантер на сегодняшний день успешно преодолел.

Наверно стоит упомянуть, что в 1975 году Хантер попал в автокатастрофу, в которой погибли его мать и младшая сестра. Хантер и старший брат Бо выжили, но Бо умер в 2015 году от рака. Несложно предположить, что эти травматические события повлияли на его будущую наркотическую и алкогольную зависимость.

Во-вторых, фамилия «Байден» безусловно открыла для Хантера дополнительные карьерные возможности. С одной стороны, он закончил Йельскую юридическую школу и устроился на работу консультантом в банке. С другой стороны, он был назначен на государственные должности демократическим президентом Клинтоном и республиканским президентом Бушем, пока его отец был в Сенате. Да и последующее предложение работать в украинской Бурисме поступило исключительно потому, что Джо Байден на тот момент уже был Вице-Президентом.

Должен был Хантер Байден отказаться от Бурисмы и каких-то других должностей? Очевидно, что да. Но это реальность для любого родственника известного человека. Таких примеров, к сожалению, очень много, и не всегда понятно, где нужно провести границу и добровольно ограничить собственную карьеру.

В любом случае, сторонникам Президента Байдена не нужно «бросаться на амбразуру». Возможно, расследование Хантера началось по принципу «был бы человек, а статья найдётся». Тем не менее родственники известных людей получают незаслуженные привилегии, и поэтому им нужно ещё более безукоризненно соблюдать все законы.

Но Хантер Байден – это частное лицо, которое не занимает никаких официальных постов в администрации Байдена. Нет доказательств того, что Джо Байден лично участвовал в карьерных ходах Хантера или что Хантер каким-то образом влиял на официальную деятельность отца. Например, руководство Бурисмы наверняка надеялось, что Хантер сможет нейтрализовать давление со стороны администрации Обамы и остановить расследование коррупции и кражи американских денег. Однако Хантер сразу дал понять, что не может и не будет обсуждать такие темы с отцом. А Джо Байден продолжал американскую политику и даже добился увольнения украинского прокурора, который отказывался вести расследование Бурисмы.

В 2018 году Трамп назначил Дэвида Вайсса (David Weiss) прокурором в штате Делавэр. Вскоре Вайсс начал расследование Хантера Байдена.

Когда сменяется власть в Белом Доме, новый президент почти автоматически увольняет всех федеральных прокуроров и назначает своих. То же самое сделал и Байден с одним принципиальным исключением: Дэвид Вайсс остался на своём посту.

Более того, от бывшей администрации Байден унаследовал специального независимого прокурора Джона Дурама, которому поручили доказать неправомерность расследования российского вмешательства в американские выборы. Это была попытка перевести стрелки с Трампа на правоохранительные органы, конкретно ФБР. Генпрокурор в администрации Байдена Мерик Гарланд, как и положено в таких случаях, позволил Дураму завершить это злополучное расследование, которое закончилось с достаточно жалкими результатами.

Когда Минюст принял нелёгкое решение расследовать бывшего президента Трампа, генпрокурор Гарланд назначил специального независимого прокурора Джэка Смита, чтобы максимально изолировать эти расследования от политических страстей. Аналогично Гарланд назначил независимого прокурора Роберта Хура, который, кстати, работал в администрации Трампа, для расследования секретных документов Байдена (которые Байден сразу вернул). Оба прокурора формально подчиняются Гарланду, но, если он попытается наложить вето на их решения, он должен будет отчитаться об этом перед Конгрессом.

Потому что президент США не должен вмешиваться в работу Минюста, тем более если идёт расследование самого президента или его ближайшего окружения. Потому что никто не превыше закона. Потому что мы не «банановая республика».

Теперь давайте сравним это с тем, что вытворял Трамп. Он уволил Джима Коми, директора ФБР, которых обычно НЕ увольняют при смене администрации, потому что Коми отказался прекратить расследование российского вмешательства в американские выборы. Он угрожал уволить генпрокурора Джеффа Сешинса (и в конце концов уволил) за то, что он отказался вмешиваться в расследование, угрожал уволить замгенпрокурора Рода Розенстайна, который назначил специального прокурора Боба Мюллера, и, наконец, угрожал уволить самого Мюллера. В своём отчёте Мюллер задокументировал 10 инцидентов, когда Трамп препятствовал правосудию.

Через Минюст Трамп постоянно вмешивался в расследования своих людей. Несмотря на это, прокуроры пытались продолжать свою работу. Тогда Трамп воспользовался властью президента, чтобы помиловать 1) бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта, который сотрудничал с российскими спецслужбами, 2) своего бывшего советника по национальной безопасности Майка Флинна, который лгал ФБР о своих разговорах с российским послом, 3) ближайшего друга и советника Роджера Стоуна, который помогал публиковать украденные российскими спецслужбами письма Хиллари Клинтон, 4) своего бывшего советника Джорджа Пападопулоса, который лгал ФБР о своих российских контактах, и 5) своего бывшего советника Стива Бэннона.

После 5 лет расследования Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов с дохода более $1,5 миллиона за 2017 и 2018 годы на сумму $100 000, которую он уже выплатил. Он договорился с прокуратурой на наказание 2 года условно.

Кроме этого, Хантер обманул при заполнении анкеты на получение огнестрельного оружия, написав, что не пользуется наркотиками. Он обвиняется в том, что владел револьвером, находясь под влиянием кокаина. Обвинение по этой статье отложено на 2 года. Если за это время Хантер не нарушит никаких других законов, то это обвинение будет полностью снято.

Юридические эксперты считают, что это достаточно стандартная договорённость в подобных ситуациях. Адвокаты Хантера считают, что все вопросы расследования исчерпаны. Однако Вайсс сказал, что расследование продолжается, не уточнив что и кого он продолжает расследовать.

Трампистам нечем прикрыть преступления Трампа. Текущие расследования и уже выставленные обвинения – это только верхушка айсберга. Поэтому им постоянно приходится искать ложную эквивалентность и проецировать преступления Трампа и его семьи на семью Байдена.

Хантер Байден никогда не работал в Белом Доме отца, как Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер. Хантер Байден не просил секретный допуск, который получил Кушнер вопреки протестам разведывательных управлений. Хантер Байден не получил в срочном порядке разрешение на 18 торговых марок в Китае, как это произошло с бизнесом Иванки, пока она работала в Белом Доме. Хантер Байден не преследовал интересы своего бизнеса во внешней американской политике, как это сделал Кушнер, поддержав блокаду Катара после того, как они отказались инвестировать в его небоскрёб. В бизнес Хантера Байдена не вливались иностранные деньги и деньги налогоплательщиков, как это происходило с бизнесом Трампа под руководством Трампа Младшего и Эрика Трампа. И никто не предложил Хантеру Байдену инвестицию на $2 миллиарда, которые получил Кушнер от Саудовской Аравии по окончании трамповского президентства.

Поэтому, «дорогие» трамписты, пришло время проверяться на вшивость. Если Хантер Байден нарушил закон, он должен понести соответствующее наказание. Если Джо Байден нарушил закон, он должен понести соответствующее наказание. Если Хиллари Клинтон нарушила закон, она должна понести соответствующее наказание. Нужно всего лишь доказать это в суде присяжных, а не пустой болтовнёй.

Вы можете произнести вслух то же самое про Трампа? И о каких двойных стандартах вы ноете, когда закон нарушает Дорогой Лидер и его семейный картель? Причём далеко не один закон.

Дмитрий Абрамсон