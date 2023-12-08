Рядом с Сан-Франциско строят систему транзита с автономными транспортными средствами

В округе Контра-Коста (Район залива Сан-Франциско) строят систему микротранзита с автономными транспортными средствами.

Транспортное управление Контра-Коста, округ в East Bay последние несколько лет работает над транзитной системой Dynamic Personal Micro Transit (DPMT): 28 миль, соединяющие Питтсбург, Антиохию, Брентвуд и Окли с помощью автономных (т.е. без водителя) транспортных средств Glydcars.

Это строительство представляет собой государственно-частное партнерство, в которое входит компания Glydways, предоставляющая технологии и транспортные средства. Примерная стоимость транзитной системы составляет 450 миллионов долларов.

Glydcar – электрический автономный экологически чистый автомобиль, шириной пять футов (примерно 1,5 метра). Считается, что их использование поможет значительно уменьшить выбросы углекислого газа, снизить часть затрат на инфраструктуру, а также эксплуатационные расходы.

Одной из целей этой новой системы является сокращение трафика в стремительно растущем округе Контра-Коста, население которого составляет около 300 000 человек, 79% которых ездят на работу в другие части района залива, за счет использования дорог с замкнутым контуром и помощь Золотому штату в достижении цели нулевого уровня выбросов углекислого газа.