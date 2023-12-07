Американцы планируют расширить слежку за людьми, приезжающими в США

Конгресс должен рассмотреть новый законопроект, предполагающий расширение контроля за теми, кто собирается навестить близких в Штатах или приехать в страну на постоянное место жительства.

Иммиграционные эксперты предполагают, что это может привести к огромному риску слежения со стороны федеральных властей.

Чиновники расширяют процедуры контроля и досмотра прибывающих в наземные пограничные пункты США с целью предотвратить возможные негативные последствия в будущем.

Конгрессмены связывают это с борьбой при нарастающем терроризме в мире и исключения внешнего шпионажа. Новый законодательный проект уже подготовлен к рассмотрению в Конгрессе.

Изучив данное предложение, можно быть уверенным, что он будет дополнительно нацелен на людей, которые пытаются получить какой-либо иммиграционный статус для защиты в Америке.

Новый законопроект числится за номером 702 и подразумевает возможность слежки за абонентами различных сотовых операторов телефонной связи, которые используют иностранцы. Совсем не важно, где будут находиться физически прибывающие в Америку люди, у чиновников из США будут развязаны руки на прослушивание всех, кто общается с их гражданами.

По задумкам создателей нового законопроекта, огромное количество звонков и различных текстовых сообщений будет перехватываться, затем сохраняться в некой системе. В ней будет возможность поиска по различным критериям.

Доступ к этой базе данных обещают предоставить Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) и Федеральному бюро расследований (ФБР).

Известно, что для использования данной системы будет совсем не обязательно получение какого-либо решения суда или разрешения со стороны государственного органа. Ведь подобная инициатива при принятии может продвинуть интересы США по всему миру. По крайней мере, такой позиции придерживаются сами разработчики идеи.

Госдепартамент видит в новом законодательном проекте важность, который может стать очередным дипломатическим инструментом для решения государственных задач.

Важно отметить, что некоторые эксперты по защите гражданских прав, делают акцент на возможном увеличении сроках рассмотрения судебных разбирательств, которые связаны с иммиграционными делами. В настоящее время в судах хранятся более 2 миллионов дел, которые только еще будут рассматриваться судьями.

У нового закона достаточно критиков, которые обеспокоены, что американские чиновники получат полный контроль над частной жизнью многих граждан страны и это может вызвать новую волну негодований в обществе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship