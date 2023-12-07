В Калифорнии все сложнее стать владельцем собственного дома

Специалисты университета в Беркли сообщили, в каком возрасте калифорнийцы обзаводятся собственным домом.

Всему миру давно известно, что штат Калифорния является лакомым кусочком для многих желающих сюда переехать. Только первый дом, как посчитали исследователи университета в Беркли, вы купите не раньше 49 лет. Да и жить или существовать в Золотом штате удаётся не всем: регион трещит по швам от перенаселения, и это взвинчивает цены на любую недвижимость во всех округах.

Уже совсем неважно, где вы покупаете дом или земельный участок в Калифорнии, ясно одно: рано или поздно это принесет продавцу огромную прибыль и головную боль покупателю.

Однако, лишь бы жить в Золотом штате, в районе получше, люди готовы обитать в самых разных условиях. Например, как мы неоднократно наблюдали, наши соотечественники из постсоветского пространства готовы ютиться по 5 человек в одной комнате, но зато, например, в Голливуде. Или жители Калифорнии перестраивают гаражи в жилые комнаты и сдают их за тысячи долларов.

В последнее время стало популярным сдавать парковочные места рядом с домом, ведь это частная земля, на которую не распространяются ограничения округа, что привлекает жителей трейлеров.

Люди, покупая жилой дом в Калифорнии, могут рассчитывать на неликвидную инвестицию, которая решает их многие проблемы, но не всегда может быть под силу большинству здесь живущим. Покупка может обернуться серьезным обременением для всей семьи, которая будет обречена нести постоянные расходы для сохранения своего жилища.

В связи с возросшими ценами на строительные материалы и растущие налоговые платежи, частный дом может превратиться в муку, от которой не так просто избавиться.

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли поработали с цифрами Бюро переписи населения с целью определить возраст, в котором большинство калифорнийцев являются домовладельцами. Им была важна статистика прошлых лет и действующая ситуация на рынке недвижимости самого дорогого региона страны.

Исследователи пришли к выводу, что в 2021 году возраст среднестатистического владельца собственного дома в Золотом штате достиг 49 лет.

Хотя 30 лет назад, владельцы домов в Калифорнии были гораздо моложе – на 17 лет (!). Такие данные показывают, что недвижимостью в Золотом штате владеют чаще всего люди старшего возраста, что не скажешь про остальные регионы Америки.

При этом специалисты отмечают отрицательную статистику среди афроамериканцев и латиноамериканцев, которые всё чаще теряют свои дома в Калифорнии. Самое печальное в этой истории то, что даже к 49 годам калифорнийцы хоть и могут приобрести собственность, но могут не быть ее собственником.

Это прежде всего связано с невыплаченной ипотекой, которая так популярна среди местного населения. Процентные ставки по ней могут расти от года к году. Многие дома в штате могут быть в залоге или на них уже наложены обременения в связи с какими-то невыплатами их собственников.

В дорогих районах Калифорнии модно иметь дом “за большим забором”, который является частью какого-нибудь комьюнити, собирающее по несколько сотен долларов в месяц за обслуживание. Частые невыплаты по таким счетам могут привести к долговой кабале, из которой трудно выбраться.

В настоящий момент имеют место ситуации, когда при задолженности по кредитным картам на владельцев любой недвижимости накладываются обременения (lean), которые могут увеличить стоимость страховки дома, ограничивать в правах использования и т.д.

Новые законы и правила заводят собственников и будущих владельцев жилищ в тупик, из-за чего людям становится всё труднее с этим работать. Это приводит к тому, что калифорнийцы чаще стали отказываться от покупки дома в вожделенном штате, несмотря на то, что они могли бы себе это позволить.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship